باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پایان رافت پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سرخپوشان در آستانه بازی دربی اظهار کرد: امسال تیم پرسپولیس فراز و نشیب داشته و نوسان نتیجه گیری اش در ۴، ۵ هفته آخر بهتر شده است. ما یک مساوی برابر تراکتور داشتیم و بقیه را بردیم و تعدادی از مصدومان هم رسیدند و اورونوف دارد تاثیر گذار بازی میکند. متاسفانه تیم پرسپولیس در این بازی، باکیچ را در اختیار ندارد و او میتوانست رهبر خط هافبک باشد.
او افزود: باکیچ بازیهای خوبی انجام داده، اما متاسفانه مصدوم شده است و به بازی دربی نمیرسد. البته بقیه بازیکنان پرسپولیس در دربی حضور دارند و شرایط تیم خوب است. پرسپولیسیها ۲ روز بیشتر از استقلالیها استراحت کردند و آنها مثل آبی پوشان درگیر بازیهای آسیایی نیستند. من فکر میکنم سرخپوشان از لحاظ جسمی، روحی و روانی آماده دربی هستند و ان شاء الله بازی خوبی شود.
رافت درباره اینکه برگ برنده بازی دربی چه چیزی میتواند باشد، گفت: به طور معمول در این بازیها، هواداران با تشویق خودشان هیجان میدهند. اگر بازی دربی در یکی از ورزشگاههای آزادی، پارس شیراز و نقش جهان اصفهان بود، طرفداران میآمدند و تشویق و به نوعی حمایت میکردند. بازی دربی ۲ فصل است که در ورزشگاه اراک برگزار میشود و این استادیوم هم ۸۵۰۰ هزار نفر ظرفیت دارد و خیلی از هواداران نمیتوانند به ورزشگاه بروند. متاسفانه دربیمان دارد کم کم کوچک میشود و از این بابت نگرانی وجود دارد. بحث روحی و روانی و آمادگی جسمانی میتواند برگ برنده بازی دربی باشد. بازیکنان پرسپولیس باید تمرکز و شرایط روحی و روانی شان را بیشتر کند تا بتوانند در دربی پیروز شوند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه برگزاری بازی دربی در ورزشگاه اراک را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: این ورزشگاه گنجایش ۸۵۰۰ هزار هوادار را دارد و سهمیه هر کدام از ۲ تیم ۴ هزار هوادار است و ۵۰۰ نفر هم عوامل ۲ تیم را تشکیل میدهند. به هر حال تعداد عوامل نسبت به تعداد هواداران بیشتر هستند. مسئولان فوتبال میتوانستند این دربی را به نحو احسن انجام بدهند و کیفیت را بالا ببرند، در آمد زایی کرده و شور و شوق ایجاد کنند. به هر حال مسائلی وجود دارد که دست من و شما نیست، اما دست خودشان است و بازی در اراک برگزار میشود.
او افزود: حالا باید از هیئت فوتبال، استانداری و مسئول ورزشگاه اراک ممنون باشیم که اجازه میدهند بازی در این ورزشگاه برگزار شود. اراکیها نیز نیاز به زمین خوب دارند و کیفیت زمینشان خراب میشود. در فوتبال آماتور این داستانها زیاد است و فوتبال ایران نیاز به زمان دارد تا حرفهای شود. فقط پول دادن حرفهای شده و بقیه مسائل فوتبال ما حرفهای نشده است.
رافت درباره اینکه عملکرد استقلال را چطور ارزیابی میکند، گفت: استقلالیها نوسان زیادی داشتند و آنها خریدهای زیادی کردند و شاید بیشتر از پرسپولیس، بازیکن در نقل و انتقالات گرفتند. یاسر آسانی، منیر الحدادی و آشورماتوف بازیکنان خوبی هستند و زمان برد تا این ۳ بازیکن به شرایط بازی در استقلال برسند و آبی پوشان با حضور این بازیکنان و جوانان توانستند موفق شوند. همچنین دیدیم که در تمام پست ها، بازیکنان اسمی کنار رفتند و بازیکنان کم و نشان جایشان را گرفتند و این بازیکنان هم بهتر جواب دادند و الان میبینیم که با یک امتیاز بیشتر و یک بازی کمتر از پرسپولیس صدرنشین هستند. به نظرم بازیکنان جوان انگیزه دارند و دونده و جنگنده هستند و هم فوق العاده انرژی دارند و میتوانند برای سرخپوشان دردسر ساز شوند.
او خاطر نشان کرد: البته تیم پرسپولیس بازیکنانی دارد که در دربی نشان دادند که خوب بازی میکنند و کیفیت خوبی دارند و میتوانند نتیجه را تغییر بدهند. باید صبر کنیم تا ببینیم شرایط ۲ تیم به چه نحوی است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه چرا دربی کسل کننده و با تساوی به پایان میرسد، گفت: در ورزشگاه اراک دیگر حساسیتی وجود ندارد به خاطر اینکه هواداران زیادی به ورزشگاه نمیروند و آن قدر دربی حساس نمیشود. زمان ما فرق میکرد و ۱۰ روز قبل از دربی خیلی حساسیت بود و تمرینات سخت و کریهای سنگین بود و الان آن قدر مردم گرفتار مشکلات هستند، اصلا یادشان رفته است. مردم از شور و شوق افتادند و مثل قبل نیست. من فکر میکنم بازیکنان فعلی خیلی راحتتر بازی میکنند.
رافت درباره اینکه ساپینتو بیان کرده که نگران بازی دربی است و داور در بازی با شمس آذر به پرسپولیسیها هدیه داد، گفت: ساپینتو نگران پنالتی بود که برای تیم شمس آذر نگرفتند. به نظرم آن صحنه پنالتی بود و شمس آذریها میگویند اگر این اتفاق برای پرسپولیسیها رخ میداد برایشان پنالتی میگرفتند. دوربین VAR در جایگاه خودش نبود تا تشخیص درستی بدهد. دوربین مختلفی در کشورهای صاحب سبک وجود دارد که VAR کمک میکند، اما دوربین در ایران کم است و کمک داوران ویدیویی صحنهها را درست تشخیص نمیدهند و دچار سردرگمی میشوند. به هر حال مربیان با این حرفها میخواهند اطمینان خاطر از عملکرد داوران به دست آورند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره بهترین و بدترین خاطره اش از دربی سرخابیها بیان کرد: ما ۹ نفره به استقلال نباختیم که بهترین خاطرهام بود و علاوه بر این، بدترین خاطرهام این است که یک بار ۹ نفره نتوانستیم استقلال را ببریم.
رافت درباره اینکه دربی بازترین بازیکن چه کسی است، اظهار کرد: تیم استقلال دربی باز ندارد و همه بازیکنانش رفتند. از آن طرف، پرسپولیس دربی باز دارد و علیپور، سروش رفیعی، کنعانی زادگان و پور علی گنجی و عالیشاه دربی باز هستند. منظور از دربی باز این است که بازیکن در دربی خوب بازی کند و تجربه داشته باشد و کیفیت کارش بالا باشد و به تیمش کمک کند تا نبازد. ۹۰ درصد بازیکنان استقلال دربی اولشان است. البته اگر ساپینتو رامین رضاییان و صالح حردانی و روزبه چشمی را در ترکیب اصلی بگذارد، آنها در دربی بازی کردند، اما باختند.
او درباره اینکه نتیجه بازی دربی را پیش بینی میکند، گفت: تیم پرسپولیس ۲ بر صفر پیروز میشود. رافت درباره اینکه توصیهای به هواداران دارد، بیان کرد: فقط تیم پرسپولیس را در طول ۹۰ دقیقه بدون حاشیه و در آرامش تشویق کنند.