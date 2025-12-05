باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز (روز جمعه) با برگزاری ۴ دیدار بسته می‌شود و بازی‌های امروز تحت الشعاع دربی ۱۰۶ است.

سپاهان- فجر شهید سپاسی/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال سپاهان هفته گذشته برد پرگلی مقابل تیم مس رفسنجان به دست آورد و با ۱۸ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان محرم نویدکیا با حمایت هواداران خود به دنبال پیروزی خانگی برابر تیم فجرشهید سپاسی هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و به صدر جدول صعود کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۱۵ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم سپاهان دست پر به شیراز برگردند، اما کار سختی در نصف جهان دارند.

تیم فجر شهید سپاسی ۳ بازی متوالی در لیگ برتر فوتبال به تساوی دست یافته است و این تیم می‌خواهد نوار تساوی‌های خود را قطع کند.

این ۲ تیم در ۵ بازی اخیر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳ برد سهم سپاهان، یک برد سهم فجر شهید سپاسی و یک بازی هم با تساوی به پایان رسید.

تقابل محرم نویدکیا و پیروز قربانی مربیان جوان و باتکنیک لیگ برتر فوتبال به جذابیت این بازی می‌افزاید.

فولاد- آلومینیوم اراک/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته گذشته با یک یار کمتر برابر تیم استقلال شکست خورد و با ۱۱ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان یحیی گل محمدی با حمایت هواداران خونگرم اهوازی می‌خواهند برابر تیم آلومینیوم اراک به برتری برسند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال آلومینیوم اراک هفته گذشته برابر تیم فجر شهید سپاسی مساوی کرد و با ۱۴ امتیاز در رتبه دهم ایستاده است.

شاگردان مجتبی حسینی در ۵ بازی گذشته خود بردی کسب نکردند و آنها به برد خارج از خانه مقابل فولاد نیاز مبرم دارند تا طلسم نبردن‌های خود را قطع کنند، اما آنها جلوی هواداران اهوازی کار سختی پیش رو دارند.

جدال یحیی گل محمدی با مجتبی حسینی دستیار سابقش در پرسپولیس جذاب و دیدنی خواهد بود.

ملوان- مس رفسنجان/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی هفته گذشته برابر تیم پیکان شکست خورد و با ۱۴ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار گرفت.

قو‌های سپید انزلی با حمایت هواداران پرشور خود قصد دارند ۳ امتیاز بازی خانگی مقابل تیم مس رفسنجان را کسب کنند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، به جمع بالانشینان لیگ ملحق شوند.

در آن سوی میدان، تیم مس رفسنجان هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست سنگینی متحمل شد و با ۷ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار گرفت.

مدیران باشگاه مس رفسنجان بعد از باخت سنگین تیمشان برابر سپاهان تصمیم به اخراج رسول خطیبی گرفتند تا شوکی به تیم خود وارد کنند.

البته باشگاه مس رفسنجان هنوز نتوانسته با جایگزین رسول خطیبی برای هدایت تیم خود به توافق برسد و به احتمال زیاد دستیار خطیبی تیم کرمانی را در بازی امروز هدایت می‌کند.

گفته می‌شود محمد ربیعی گزینه جدی سرمربیگری مس رفسنجان است، اما او هنوز این سمت را قبول نکرده است.

تیم مس رفسنجان در صورت برد در بازی امروز در رتبه شانزدهم باقی می‌ماند و جایگاهش تغییر نمی‌کند.