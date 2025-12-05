در دیداری از مرحله یک‌هشتم نهایی کوپا ایتالیا لاتزیو با یک گل به پیروزی مقابل میلان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - لاتزیو فقط چهار روز پس از شکست جنجالی ۱-۰ در سن‌سیرو، با همان نتیجه میلان را در مرحله یک‌هشتم نهایی کوپا ایتالیا حذف کرد و انتقام شیرینی گرفت.

آردون یاشاری هافبک جدید و سوئیس میلان پس از چهار ماه مصدومیت، برای اولین بار با پیراهن روسونری فیکس شد و جای لوکا مودریچ که آلگری به او استراحت داده بود را گرفت، اما میلان نشان داد در همین مدت کم حضور مودریچ در میلان به این بازیکن وابسته شده است.

 لحظه تعیین‌کننده بازی دقیقه ۸۰ بود؛ جایی که روی کرنر نونو تاوارس، ماتیو زاکانی از مدافع یارگیرش جدا شد و با ضربه سر دقیق از تیر نزدیک، تنها گل بازی را زد. میلان به سبب قرارگیری در جایگاه هشتم فصل گذشته‌ی سری آ، مجبور شد تا کارش در کوپا ایتالیای این فصل را از مراحل مقدماتی آغاز کند.

 آنها با پیروزی برابر باری و لچه خودشان را به جمع ۱۶ تیم نهایی رساندند. بااین‌حال به محض رسیدن به مرحله‌ای که تیم‌های مدعی در آن حضور دارند، بلافاصله از دور رقابت‌ها کنار رفتند تا الگری و تیمش در ادامه فصل فقط تمرکزشان را روی سری آ بگذارند.

در دیگر دیدار این مرحله که دیشب برگزار شد، بولونیا مدافع عنوان قهرمانی دو بر یک پارما را شکست داد و حریف لاتزیو در یک چهارم شد.

میلان ، جام حذفی ایتالیا
