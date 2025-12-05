یونایتد که تا دقیقه ۸۳ در مسیر یک برد حیاتی بود، با یک گل دیرهنگام از وستهم غافلگیر شد و با نتیجه ۱ - ۱ متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در لیگ برتر انگلیس، تنها بازی باقی مانده از هفته چهاردهم برگزار شد و منچستریونایتد در اولدترافورد مقابل وستهم با تساوی یک بر یک متوقف شد.

منچستریونایتد در شبی که عملکرد ضعیفی را در نیمه اول به نمایش گذاشت، نیمه دوم را بهتر آغاز کرد و سرانجام به گل رسید، اما گل دیرهنگام سونگوتو ماگاسا، شلیک دیگو دالو را بی‌اثر کرد تا منچستر یونایتد از مصاف خانگی با تیم هجدهم جدولی با تنها یک امتیاز خارج شود.

 این قدم رو به عقب دیگری برای تیم روبن آموریم بود که امید داشت با این برد، شانس خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را افزایش دهد، اما شیاطین حالا با این یک امتیاز همچون لیورپول ۲۲ امتیازی شدند و بالاتر از این تیم در رتبه هشتم جای گرفتند.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد
