باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان چهارمین و آخرین روز از مسابقات بینالمللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، محمد کیادربندسری موفق شد با اختلاف زمان ۱۰:۰۲ در رتبه ۴۶ و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۰:۰۴ در رتبه ۴۷ سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۰:۰۵ در رتبه ۴۸ قرار گرفتند.
این رقابتها از اول تا چهارم دسامبر در رشتههای مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار شد و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آمادهسازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا بود.
هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) بود.