در پایان چهارمین و آخرین روز مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، نمایندگان کشورمان در رتبه‌های ۴۷، ۴۶ و ۴۸ قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان چهارمین و آخرین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، محمد کیادربندسری موفق شد با اختلاف زمان ۱۰:۰۲ در رتبه ۴۶ و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۰:۰۴ در رتبه ۴۷ سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۰:۰۵ در رتبه ۴۸ قرار گرفتند.

این رقابت‌ها از اول تا چهارم دسامبر در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار شد و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا بود.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) بود.

برچسب ها: اسکی آلپاین ، مسابقات اسکی
خبرهای مرتبط
مسابقات بین‌المللی اسکی -ایتالیا :
پایان نخستین روز از مسابقات مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ ناکامی نمایندگان ایران در مارپیچ کوچک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
آخرین اخبار
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
منچستریونایتد ۱ - ۱ وستهم/ ناامیدی بزرگ در اولدترافورد + فیلم
حذف زودهنگام میلان از جام‌حذفی ایتالیا/ عقاب‌ها خیلی زود انتقام گرفتند + فیلم
سپاهان به دنبال صدرنشینی در نقش جهان
جوانان استقلال می‌توانند برای پرسپولیس دردسر ساز شوند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال
پرسپولیس - استقلال؛ نبرد صدرنشینی در دربی ۱۰۶
سرمربی استقلال: نقش هواداران تعیین‌کننده است
تراکتور ۰ - ۰ استقلال خوزستان/ فرصت صدرنشینی پرشور‌ها از دست رفت
استقلال قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد
غلامی دومین طلای پسران را گرفت
اوسمار: بازی دربی برای هر ۲ تیم حساس است/ باکیچ غایب قطعی دیدار فردا خواهد بود
گل گهر ۰ - ۱ پیکان/ تداوم برد‌های اقتصادی شاگردان دقیقی + فیلم
هستی محمدی برنز گرفت
نگاهی به عملکرد تیم ملی پاورلیفتینگ در مسابقات بانکوک + فیلم
چادرملو ۰ - ۰ ذوب آهن/ دیدار کویرنشینان برنده نداشت + فیلم
خیبر ۰ - ۰ شمس آذر/ توقف شاگردان رحمتی در خانه + فیلم
درخشش جهانی کاراته ایران؛ ۶ ستاره کشورمان در جمع برترین‌های دنیا
پیام تبریک دنیامالی به ثریا آقایی پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک
یک ایرانی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک شد
روابط ایران و تایلند بر پایه گفت‌وگوی سازنده و آرمان‌های مشترک بنا شده است
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر کرواسی در پرزیدنت کاپ
واکنش سرمربی لیورپول به نیمکت‌نشینی محمد صلاح
سه گل در ۱۷ دقیقه؛ هت‌تریک فوق ستاره برزیلی برای سانتوس
کدام آمار‌ها در دربی ۱۰۶ جابه‌جا می‌شود؟
دربی تهران و آخرین وضعیت استقلال و پرسپولیس
آتوسا دختر ایران؛ هتریک طلایی در ۶ ماه
برگزار اولین نشست کمیته پارآسیایی شورای المپیک آسیا
پایان نخستین روز از مسابقات مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان