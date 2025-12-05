سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه «تحریم‌های یکجانبه مصداق جنایت علیه بشریت است»، نوشت: ایالات متحده باید به‌خاطر اعمال تحریم‌های غیرقانونی مورد مواخذه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ۴ دسامبر که از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان «روز بین‌المللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری شده است، پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

بقائی با اشاره به قطعنامه شماره ۷۹/۲۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یادآوری کرد که این روز همزمان با سالروز تصویب «اعلامیه حق تعیین سرنوشت» در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ طبق قطعنامه شماره ۴۱/۱۲۸ است. 

وی اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی را ناقض حقوق بنیادین انسانی دانست و گفت: این تحریم‌ها حق توسعه، حق حیات، حق سلامت و حق آموزش را از ملت‌ها سلب می‌کند.  

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: چنین اقدامات با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند. 

بقائی در پایان خاطرنشان کرد: ایالات متحده باید به‌خاطر اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ضد انسانی علیه ملت‌های در حال توسعه، از جمله ایران، مورد مواخذه و پاسخگویی قرار گیرد.  

برچسب ها: تحریم ، ایران ، جنایات آمریکا
