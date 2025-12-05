وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ قصد دارد فهرست کشور‌های تحت پوشش ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه گفت که این کشور قصد دارد فهرست تعداد کشور‌های تحت پوشش ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور افزایش دهد.

کریستی نوم، در مصاحبه‌ای با برنامه «زا اینگرهام انگلی» در فاکس نیوز، از وی خواسته شد تأیید کند که آیا دولت دونالد ترامپ تعداد کشور‌های فهرست ممنوعیت سفر را به ۳۲ کشور افزایش خواهد داد یا خیر.

نوم در پاسخ گفت: «من در مورد عدد خاصی صحبت نمی‌کنم، اما این عدد بیش از ۳۰ است و رئیس‌جمهور همچنان در حال ارزیابی کشورهاست.»

ترامپ در ماه ژوئن با امضای یک اعلامیه، ورود شهروندان ۱۲ کشور به ایالات متحده را ممنوع و ورود شهروندان هفت کشور دیگر را محدود کرد و مدعی شد این اقدام برای محافظت در برابر «تروریست‌های خارجی» و سایر تهدیدات امنیتی لازم است. این ممنوعیت‌ها هم برای مهاجران و هم برای غیرمهاجران مانند گردشگران، دانشجویان و مسافران تجاری اعمال می‌شود.

نوم مشخص نکرد که کدام کشور‌ها به این فهرست اضافه خواهند شد.

او گفت: «اگر دولت باثباتی نداشته باشند، اگر کشوری نتواند از خود محافظت کند و به ما بگوید که آن افراد چه کسانی هستند و به ما در بررسی آنان کمک کند، چرا باید اجازه دهیم افرادی از آن کشور به ایالات متحده بیایند؟»

رویترز پیشتر گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی ممنوعیت ورود شهروندان ۳۶ کشور دیگر به ایالات متحده است. این گزارش بر اساس یک نامه داخلی وزارت امور خارجه بود.

گسترش این فهرست، نشانگر تشدید بیشتر اقدامات مهاجرتی دولت است که پس از تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی. سی. در هفته گذشته انجام شده است.

کارآگاهان می‌گویند که تیراندازی توسط یک تبعه افغان که در سال ۲۰۲۱ از طریق یک برنامه اسکان مجدد وارد آمریکا شده بود، انجام شده است. مقامات دولت ترامپ استدلال کرده‌اند که در این برنامه بررسی کافی وجود نداشته است.

ترامپ چند روز پس از تیراندازی وعده داد که مهاجرت از تمام «کشور‌های جهان سوم» را «به طور دائم متوقف کند»، اگرچه هیچ کشوری را به نام مشخص نکرد یا تعریفی از «کشور‌های جهان سوم» ارائه نداد.

پیش از آن، مقامات وزارت امنیت داخلی گفتند که ترامپ دستور بررسی گسترده پرونده‌های پناهندگی تأیید شده تحت دولت پیشین جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، و کارت‌های سبز صادر شده به شهروندان ۱۹ کشور را داده است.

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ماه ژانویه، به طور تهاجمی اولویت را به اجرای قوانین مهاجرتی داده و مأموران فدرال را به شهر‌های بزرگ آمریکا فرستاده و پناهجویان را در مرز آمریکا و مکزیک بازگردانده است. دولت او اغلب بر فشار برای اخراج مهاجران تأکید کرده است، اما تاکنون تأکید کمتری بر تلاش برای تغییر مهاجرت قانونی داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اداره مهاجرت ، دولت ترامپ ، ممنوعیت سفر
خبرهای مرتبط
تحلیل موسسه نظامی آمریکا از پیامد اسنپ‌بک و اقدامات ایران
اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد
ذوق‌زدگی نتانیاهو از اقدام ترامپ برای ممنوعیت سفر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
موگرینی استعفا کرد
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
آخرین اخبار
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان
موگرینی استعفا کرد
پوتین وارد هند شد؛ تمرکز بر دفاع و تجارت دو جانبه
پسکوف: روسیه و هند شریک راهبردی یکدیگرند
تحریف تاریخ توسط ورشو؛ بذرافشانیِ اختلاف میان ایران و روسیه
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
حکیم: «جایزه حکیم» باید پل ارتباط پژوهش و دولت باشد/ عراق در برابر فرصت تاریخی بازسازی دولت بر پایه دانش قرار دارد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد
مدودف: مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند معادل توجیه جنگ باشد
سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل پس از ۱۴ سال به سوریه
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر سین‌کیانگ چین را لرزاند
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
پوتین: دیدار با ویتکاف و کوشنر بسیار مفید بود
چین ۱۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه ارائه خواهد کرد