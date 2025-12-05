باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه گفت که این کشور قصد دارد فهرست تعداد کشور‌های تحت پوشش ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور افزایش دهد.

کریستی نوم، در مصاحبه‌ای با برنامه «زا اینگرهام انگلی» در فاکس نیوز، از وی خواسته شد تأیید کند که آیا دولت دونالد ترامپ تعداد کشور‌های فهرست ممنوعیت سفر را به ۳۲ کشور افزایش خواهد داد یا خیر.

نوم در پاسخ گفت: «من در مورد عدد خاصی صحبت نمی‌کنم، اما این عدد بیش از ۳۰ است و رئیس‌جمهور همچنان در حال ارزیابی کشورهاست.»

ترامپ در ماه ژوئن با امضای یک اعلامیه، ورود شهروندان ۱۲ کشور به ایالات متحده را ممنوع و ورود شهروندان هفت کشور دیگر را محدود کرد و مدعی شد این اقدام برای محافظت در برابر «تروریست‌های خارجی» و سایر تهدیدات امنیتی لازم است. این ممنوعیت‌ها هم برای مهاجران و هم برای غیرمهاجران مانند گردشگران، دانشجویان و مسافران تجاری اعمال می‌شود.

نوم مشخص نکرد که کدام کشور‌ها به این فهرست اضافه خواهند شد.

او گفت: «اگر دولت باثباتی نداشته باشند، اگر کشوری نتواند از خود محافظت کند و به ما بگوید که آن افراد چه کسانی هستند و به ما در بررسی آنان کمک کند، چرا باید اجازه دهیم افرادی از آن کشور به ایالات متحده بیایند؟»

رویترز پیشتر گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی ممنوعیت ورود شهروندان ۳۶ کشور دیگر به ایالات متحده است. این گزارش بر اساس یک نامه داخلی وزارت امور خارجه بود.

گسترش این فهرست، نشانگر تشدید بیشتر اقدامات مهاجرتی دولت است که پس از تیراندازی به دو عضو گارد ملی در واشنگتن دی. سی. در هفته گذشته انجام شده است.

کارآگاهان می‌گویند که تیراندازی توسط یک تبعه افغان که در سال ۲۰۲۱ از طریق یک برنامه اسکان مجدد وارد آمریکا شده بود، انجام شده است. مقامات دولت ترامپ استدلال کرده‌اند که در این برنامه بررسی کافی وجود نداشته است.

ترامپ چند روز پس از تیراندازی وعده داد که مهاجرت از تمام «کشور‌های جهان سوم» را «به طور دائم متوقف کند»، اگرچه هیچ کشوری را به نام مشخص نکرد یا تعریفی از «کشور‌های جهان سوم» ارائه نداد.

پیش از آن، مقامات وزارت امنیت داخلی گفتند که ترامپ دستور بررسی گسترده پرونده‌های پناهندگی تأیید شده تحت دولت پیشین جو بایدن، رئیس‌جمهور دموکرات، و کارت‌های سبز صادر شده به شهروندان ۱۹ کشور را داده است.

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ماه ژانویه، به طور تهاجمی اولویت را به اجرای قوانین مهاجرتی داده و مأموران فدرال را به شهر‌های بزرگ آمریکا فرستاده و پناهجویان را در مرز آمریکا و مکزیک بازگردانده است. دولت او اغلب بر فشار برای اخراج مهاجران تأکید کرده است، اما تاکنون تأکید کمتری بر تلاش برای تغییر مهاجرت قانونی داشته است.

منبع: رویترز