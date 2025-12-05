شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از هدررفت آب در شهرک شهید کشوری در شهرستان ایلام ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است قطعی آب در اقصی نقاط کشور به صورت موضوع نگران کننده درآمده و برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورده است.
مدتی است که آب شهرک شهید کشوری در شهرستان ایلام بر اثر شکستگی لوله هدر میرود و اهالی این منطقه را به دردسر انداخته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام مدت یک ماه است که آب کوچه پردیس شهرک شهید کشوری در شهرستان ایلام هدر میرود و پیگیری اهالی به نتیجه مطلوبی نرسیده است. خواهش میکنم رسیدگی کنید.
