حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u062b\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0627\u0631\u0639\u200c\u067e\u0648\u0631 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u062c\u0627\u062f \u0632\u0628\u0631\u062c\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u062a\u0627 \u0631\u0648\u0632\u06af\u0627\u0631 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a\u0634 \u0642\u0644\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u0632\u0646\u062f.\u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062d\u0648\u0627\u0633\u0645 \u0647\u0633\u062a \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u06f6\u06f0 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0686\u0627\u067e \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\u00a0