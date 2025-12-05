باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

کتاب حواسم هست زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب را روایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اثری داستانی که شیرین زارع‌پور زندگی شهید سجاد زبرجدی را از دوران کودکی تا روزگار پس از شهادتش قلم می‌زند.
کتاب حواسم هست در کمتر از ۶۰ روز به چاپ پنجم رسید.

 

