باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سالوادور نصرالا، نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس، گفت که دخالت لحظه‌آخر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در انتخابات به شدت رقابتی این کشور، شانس پیروزی او را کاهش داده و باعث عقب‌افتادنش در آمار آراء شده است.

نصرالا، که برای سومین بار نامزد ریاست‌جمهوری شده و خود را راست‌میانه توصیف می‌کند، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که حمایت غیرمنتظره ترامپ در هفته گذشته از نامزد محافظه‌کار، ناسری آسفورا، مسیر رقابت را تغییر داده است.

او در یک هتل در مرکز تگوسیگالپا گفت: «این موضوع به من آسیب زد، زیرا من با حاشیه بسیار بیشتری پیش بودم.» نصرالا برچسب «کمونیست مرزی» که ترامپ به او زده بود را رد کرد.

آخرین نتایج منتشرشده در روز پنجشنبه توسط مرجع انتخابات نشان داد که نصرالا با حدود ۳۹.۳۸درصد آرا در مقایسه با ۴۰.۲۷درصد آسفورا، با شمارش حدود ۸۷درصد آرا، به طور ناچیزی عقب است.

این حاشیه نازک به راحتی می‌تواند تغییر کند. بر اساس مرجع انتخابات هندوراس، حدود ۱۷درصد آرا دارای «ناسازگاری» هستند و بازبینی خواهند شد.

نصرالا همچنین به عفو خوان اورلاندو هرناندز، رئیس‌جمهور سابق هندوراس، توسط ترامپ در آستانه انتخابات انتقاد کرد. هرناندز در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر در حال تحمل ۴۵ سال حبس بود.

نصرالا گفت: «فکر می‌کنم او سزاوار مجازات در هندوراس است. نمی‌دانم برای چه مدت، اما او سزاوار مجازات است و سیستم قضایی هندوراس باید او را تحت پیگرد قرار داده و مجازات کند.»

حزب محافظه‌کار ملی آسفورا تحت حکومت هرناندز (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲) که بلافاصله پس از ترک قدرت دستگیر شد، مشارکت نزدیکی با واشنگتن برقرار کرده بود.

ترامپ هدف خود برای تشکیل یک بلوک از متحدان محافظه‌کار در منطقه، از نایب بکله در السالوادور تا خاویر میلی در آرژانتین را پنهان نکرده است.

در میان اختلالات در شمارش آرا از انتخابات روز یکشنبه و ادعا‌های تقلب، نصرالا رقبای خود را به طراحی برای دزدیدن انتخابات متهم کرده است.

نصرالا گفت که سوءظن او نسبت به دستکاری در انتخابات حدود ساعت ۳ بامداد (به وقت محلی) روز پنجشنبه زمانی شعله‌ور شد که تیمش گزارش داد وبسایت انتخابات ناگهان از دسترس خارج شده است. وقتی دوباره آنلاین شد، «همه چیز تغییر کرده بود.» برتری اندک او ناپدید شده و او کمی عقب‌افتاده بود.

او افزود: «این نشان می‌دهد که برخی الگوریتم‌هایی که نباید تغییر می‌کردند، تغییر کرده‌اند.» اگرچه او تأیید کرد که هیچ مدرکی برای اثبات ندارد.

ادعا‌های تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷ هندوراس که به شدت مورد اعتراض قرار گرفت، این کشور را تحت تأثیر قرار داد و اتهامات گسترده‌ای در مورد دستکاری در شمارش آرا و بی‌قاعدگی‌ها مطرح شد.

مقامات انتخابات هندوراس این هفته در حالی که برای رفع پیچیدگی‌های سیستم شمارش سریع، مشکلات فنی یک پورتال وب طراحی شده برای نمایش نتایج بلادرنگ، و تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی نشده سیستم تلاش می‌کنند، خواستار آرامش شده‌اند.

روز دوشنبه، در حالی که آسفورا در شمارش آرا پیش بود، ترامپ بدون ارائه مدرک، ادعا‌های تقلب مطرح کرد و گفت در صورت تغییر نتایج «بهای سنگینی پرداخت خواهد شد.»

سازمان کشور‌های آمریکایی تاکنون هیچ دستکاری‌ای را ثبت نکرده و سایر کارشناسان تاخیر در شمارش آرا را ناشی از بی‌کفایتی به جای تقلب می‌دانند.

«اریک اولسون»، مشاور ارشد سیاست در بنیاد بین‌المللی سیاتل و کارشناس سیاست هندوراس، گفت: «همه آنها در ساختن یک سیستم انتخاباتی نسبتاً ضعیف و شکسته نقش داشتند و این محصول آن درگیری‌های داخلی است که برای هفته‌ها و ماه‌ها ادامه داشت. این فرآیند عالی نیست، اما در مورد هندوراس همیشه اتفاق می‌افتد.»

منبع: رویترز