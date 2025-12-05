شهروندخبرنگار ما فیلمی ازبرگزاری فینال مسابقات لیگ فوتسال در شهرستان صالح‌آباد بامعرفی تیم قهرمانان را به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مسابقات لیگ فوتسال با حضور ۱۲ تیم در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی برگزار شد. در پایان دوره ابتدا ۸ تیم به مرحله اصلی راه پیدا کردند و در نهایت قهرمانان تیم‌ها معرفی شدند. در این دوره از مسابقات بازیکنان از شهر‌های مشهد؛ سرخس؛ تربت جام با هم رقابت کردند.
درپایان این مسابقات بازیکن اخلاق؛ بازیکن برترو دروازبان برتر نیز معرفی شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

