فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد گروه ویژه «نیزه جنوبی» در عملیاتی علیه یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام چهار نفر را کشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد که گروه ویژه مشترک عملیات «نیزه جنوبی» در روز پنجشنبه حمله‌ای علیه یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام انجام داد و چهار به اصطلاح «نارکوتروریست» را کشت.

این فرماندهی در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «اطلاعات تأیید کرد که این شناور حامل مواد مخدر غیرقانونی بوده و در امتداد یک مسیر شناخته شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام در حرکت بوده است.»

رامپ، مادورو را متهم به رهبری «کارتل د لوس سولز» کرده است - گروهی که ایالات متحده روز دوشنبه آن را به عنوان یک گروه تروریستی تعیین کرد - و اقدام نظامی علیه «نارکوتروریست‌ها» در خاک ونزوئلا را تهدید کرده است. وزارت امور خارجه ونزوئلا این اتهامات را دروغ خواند و آنها را رد کرده، در حالی که مادورو به آمریکا هشدار داد از «شروع یک جنگ دیوانه‌وار» خودداری کند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اگرچه در حال حاضر برنامه‌ای برای دیدار ترامپ و مادورو وجود ندارد، اما این تماس محرمانه ممکن است بخشی از تاکتیک ترامپ برای ترکیب تهدید‌ها و مذاکرات بوده باشد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، که به موضع سختگیرانه خود در قبال ونزوئلا و کوبا شناخته می‌شود، به گزارش در این گفت‌و‌گو شرکت داشته است.

از ماه سپتامبر، ایالات متحده ادعا کرده است که بیش از ۲۰ شناور قاچاق مواد مخدر را در آب‌های بین‌المللی دریای کارائیب منهدم کرده است. ترامپ در پیام روز شکرگزاری خود به نیرو‌های نظامی، بار دیگر اشاره کرد که آمریکا ممکن است اهدافی در ونزوئلا را مورد هدف قرار دهد. او گفت: «به زودی توقف آنان [قاچاق]از طریق زمینی را نیز آغاز خواهیم کرد. کار در خشکی آسان‌تر است، و این [عملیات]به زودی آغاز خواهد شد.»

مادورو در پاسخ به افزایش حضور نظامی آمریکا، ارتش را در وضعیت آماده‌باش بالا قرار داد و چندین رزمایش برگزار کرد. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، همسایه ونزوئلا، نیز حملات آمریکا به قایق‌ها را محکوم کرد و گفت برخی از قربانیان، ماهیگیران کلمبیایی بوده‌اند.

منبع: رویترز