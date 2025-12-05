رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره شایعات فضای مجازی مبنی بر استفاده سارقان از «طلایاب» اعلام کرد: چنین ادعایی کاملاً کذب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در واکنش به شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده سارقان از دستگاه‌های طلایاب، این موضوع را کاملاً بی‌اساس دانست و تأکید کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و این ادعا‌ها واقعیت ندارد.

وی با اشاره به تجربه و سابقه مجرمانه بسیاری از سارقان منازل گفت: سارقان حرفه‌ای معمولاً سابقه‌دار هستند؛ دوره محکومیت خود را می‌گذرانند و پس از آزادی دوباره به این جرم روی می‌آورند، زیرا این نوع سرقت برای آنها سود قابل‌توجهی دارد.

سردار ولیپور گودرزی افزود: مقابله با سرقت منزل یکی از اولویت‌های اصلی پلیس آگاهی است و به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه منازل محل مناسبی برای نگهداری طلا، سکه و اشیای قیمتی نیست، از شهروندان خواست برای جلوگیری از سرقت، اقلام ارزشمند خود را در صندوق امانات بانک‌ها نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: شاید استفاده از صندوق امانات کمی زحمت داشته باشد، اما از وقوع بسیاری از خسارت‌ها جلوگیری می‌کند. درخواست جدی ما از مردم این است که اموال قیمتی را در خانه نگه ندارند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ هدف از این توصیه‌ها را افزایش سطح ایمنی منازل و کاهش انگیزه سارقان عنوان کرد و بر استمرار برخورد قاطع پلیس با باند‌های سرقت تأکید کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس ، سارق طلا
خبرهای مرتبط
کشف سکه‌های تقلبی در لنگرود
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
هوای تهران همچنان ناسالم است
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
آخرین اخبار
ادعای بازداشت محکوم علیه به دلیل تصویربرداری از خانه تخریب‌شده خود کذب محض است
هوای تهران همچنان ناسالم است
استفاده سارقان از طلایاب کاملاً کذب است
محدودیت‌های ترافیکی امروز در محور‌های شمالی
آغاز مرحله پنجم کالابرگ از شنبه ۱۵ آذر 
روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران کند شده است
تعریض خیابان زندیه با تملک ۵۳ واحد مسکونی و تجاری
اتصال کامل شعب اخذ رأی تهران به فیبر نوری تا پیش از انتخابات
اطلاعیه سازمان حج و زیارت درباره ساماندهی اعزام ایرانیان مقیم خارج به حج تمتع ۱۴۰۵