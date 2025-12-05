روسیه بار دیگر بر حمایت از حقوق فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای رسمی بار دیگر بر ثبات و پایداری مواضع مسکو در قضیه فلسطین تأکید کرد. وی با بیان اینکه «حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی یکی از پایه‌های اصلی سیاست خاورمیانه‌ای روسیه است»، موضع تاریخی این کشور را در این زمینه تبیین نمود.

ورشینین در ادامه افزود: «مسکو به نقش‌آفرینی فعال خود در تلاش‌های مربوط به ایجاد ثبات در منطقه ادامه می‌دهد.» وی همچنین اشاره کرد که این نقش‌آفرینی از طریق مسیر‌های دیپلماتیک و هماهنگی با شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه صورت می‌پذیرد.

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که تنش‌ها در فلسطین اشغالی و مناطق پیرامونی همچنان ادامه دارد و نقش قدرت‌های بین‌المللی در مدیریت بحران حائز اهمیت است. روسیه همواره از تشکیل کشور فلسطینی با مرز‌های ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی حمایت کرده و بر ضرورت اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه تأکید نموده است.

