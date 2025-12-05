کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران/ تاکنون سدی از مدار خارج نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حبیبی، معاون شرکت آب منطقهای تهران در نشست خبری با اشاره به وضعیت بارش و خشکسالی در استان تهران گفت: برای اولین بار در تاریخ ۶۰ سال گذشته، ۵ سال متوالی خشکسالی را تجربه کردیم. از ابتدای سال آبی امسال، یعنی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، بارشهای ما بسیار ناچیز بوده است. به گونهای که در سال گذشته در چنین مدتی ۴۸ میلیمتر بارندگی داشتیم، اما امسال از ابتدای مهرماه تاکنون تنها ۱.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
او افزود: در مقایسه با میانگین بلندمدت که ۷۵ میلیمتر بارندگی بوده، امسال این رقم ۱.۹ میلیمتر است که نشاندهنده کاهش ۹۶ درصدی نسبت به سال گذشته و ۹۷.۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است. این کاهش بسیار چشمگیر و محسوسی است.
حبیبی ادامه داد: از ابتدای شروع ۵ سال خشکسالی، همواره خروجی منابع تأمین آب بیشتر از ورودی آن بوده که این امر سبب کاهش حجم ذخیره آب در استان تهران شده است. در حال حاضر، ذخیره آب تهران به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳۸۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره داشتیم و نسبت به میانگین بلندمدت که ۵۰۹ میلیون متر مکعب بوده، حدود یک سوم کاهش داریم.
او بر اهمیت مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: ضرورت صرفهجویی در مصرف آب برای شهروندان عزیز احساس میشود. همکاران ما نیازمند اندیشیدن و بررسی گزینههای مختلف برای مدیریت مصرف آب هستند. من از شهروندان تشکر میکنم و خواستار استمرار این رویه صرفهجویی هستم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
او میگوید: کسری سالانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی تهران است؛ حدود ۴۵ درصد آب شرب را از منابع زیرزمینی تأمین میکنیم و هیچ یک از سدهای ما از مدار خارج نشدهاند اما برخی از سدها به حجم مرده رسیدند.
