اعضای باند ۴ نفره قاچاق اشیاء عتیقه در شهرستان فریدونکنار دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: اعضای باند ۴ نفره قاچاق اشیاء عتیقه در عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس در شهرستان فریدونکنار دستگیر شدند.

او افزود: از متهمان ۸ قطعه شیء تاریخی کشف و ضبط شد.

سردار مفخمی گفت:برابر اعلام اولیه کارشناسان آثار تاریخی، اشیاء مکشوفه مربوط به دوران ایلامی می‌باشد.

فرمانده انتظامی استان مازندران در پایان گفت: پلیس در حراست و حفاظت از میراث ملی ایرانیان و آثار تاریخی نهایت توان و آمادگی عملیاتی را در دستورکار قرار داده است.