طوفان شن در استرالیا + فیلم

تصاویری از طوفان شن سهمگین در صحرای تانامی در استرالیا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از طوفان شن سهمگین در صحرای تانامی که از آسمان یکی از بزرگ‌ترین معادن زیرزمینی طلای استرالیا درحال عبور است را مشاهده می‌کنید.

 

