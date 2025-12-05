باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» که این هفته به استان گلستان اختصاص دارد، طی هفت شب پیاپی هفت فیلم سینمایی با محوریت مضامین بومی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه ساعت ۱۱ پخش خواهد کرد.

بر این اساس، شنبه ۱۵ آذر فیلم «دختری به نام شایلی» به کارگردانی افشین سنگ چاپ نخستین اثر از این بسته ویژه خواهد بود. پس از آن، یکشنبه ۱۶ آذر فیلم «روزهای پاییزی» به کارگردانی سید سعید سعیدی، برای علاقه‌مندان روی آنتن می‌رود.

در ادامه، دوشنبه ۱۷ آذر فیلم «سکوت سحرا» به کارگردانی ماندانا اویسی پخش خواهد شد و سه‌شنبه ۱۸ آذر نوبت به نمایش فیلم «یل فام» به کارگردانی هژار نورانی می‌رسد. چهارشنبه ۱۹ آذر نیز فیلم «حکم مادری» به کارگردانی سیامک صرافت در جدول پخش قرار گرفته است.

پخش ویژه این فیلم ها از شبکه نمایش، پنج‌شنبه ۲۰ آذر با فیلم «گلی جان» به کارگردانی مجید وحیدیان ادامه می‌یابد و در نهایت جمعه ۲۱ آذر با نمایش فیلم «مینی‌بوس» به کارگردانی سید محسن میرحسینی، پایان می‌پذیرد.