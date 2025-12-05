براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۲۲، آغاجری ۱۱۶، بهبهان ۱۰۱، خرمشهر ۱۳۹، شوشتر ۱۱۰ و ماهشهر ۱۴۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند.

در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه، اندیکا، اندیمشک، اهواز، باغملک، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوش، کارون، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

در همین ساعت، ایذه، دزفول، و دهدز سه شهر با هوای پاک در خوزستان هستند.

بر اساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور