سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در فاصله ۱۵ مایل دریایی غرب یمن خبر داد که طی آن یک کشتی هدف تیراندازی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) در اطلاعیه‌ای روز جمعه اعلام کرد که از وقوع یک حادثه امنیتی در فاصله حدود ۱۵ مایل دریایی غرب یمن مطلع شده است.

بر اساس گزارش این سازمان، یک کشتی در منطقه اطلاع داده که یک شناور کوچک به آن نزدیک شده و مورد تیراندازی قرار گرفته است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در دریای سرخ و آب‌های مجاور یمن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. سازمان تجارت دریایی انگلیس به کشتی‌ها توصیه کرده که در عبور از این منطقه احتیاط لازم را به عمل آورند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.