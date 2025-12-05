\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0647\u0646\u06af \u00ab\u0627\u062f\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u0622\u0628\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u062f\u0647\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u0637\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0631\u0627 \u0634\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062f. \u062a\u0644\u0647\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0647\u0646\u06af \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0647\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n