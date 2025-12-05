باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تله‌گذاری نهنگ «ادن» در خلیج تایلند + فیلم

تله‌گذاری نهنگ «ادن» را برای شکار ماهی‌ها در آبهای خلیج تایلند مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهنگ «ادن» در آبهای اطراف تایلند دهانش را اینطور باز کرده تا ماهی‌های کوچک را شکار کند. تله‌گذاری این نهنگ برای ماهی‌ها از صحنه‌های دیدنی در خلیج تایلند به شمار می‌رود.

احسان
۰۱:۱۳ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
این تلاش برای تنفس نیست. این یه روش شکار گله ماهی‌های ریزه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۰:۴۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خدااااااااااااا، این داره غذا میخوره نه اینکه به زور نفس میکشه، آب هم آلوده نیست، یکمی راز بقا ببینید بعد در مورد راز بقا حرف بزنید. اینجوری اعتماد مخاطب رو از بین میبرید با این تیترای اشتباهی، اینو در اولین فرصت حذفش کنید،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۴ آذر ۱۴۰۴
این‌ تلاش نهنگ برای صید کردن یک تن ماهی بود
۰
۰
پاسخ دادن