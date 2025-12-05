مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: تنش آبی فقط در شهر تهران نیست و در ۶ استان دیگر نیز شرایط خاصی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هاشمی امین، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری گفت: برخی از آمارها در بارشها و ورودی سدها نشاندهنده رکوردهای جدید در حجم ذخیره سدها است که این آمارها را ما در سوابق ۵۷ سال گذشته نداشتیم. علیرغم اینکه این شرایط ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالیهای منطقه ماست، دیروز چهارمین اجلاس سران چهاردهمین اجلاس سران شورای حکام مدیریت آب شهری با حضور ۱۸ کشور برگزار شد.
او افزود: اکثر اعضای حاضر در این اجلاس نسبت به کاهش بارشها، خشکسالی و شرایط بیآبی در کشورهای خود ابراز نگرانی کردند. به عنوان مثال، وزیر مربوطه از کشور ترکیه و نمایندگان از کشور عراق نیز از شرایط مشابهی خبر دادند. با این حال، تلاشهایی که مجموعه وزارت نیرو در پنج یا شش سال گذشته انجام داده و کمکهای افراد کارآمد و نقش مردم در مدیریت این شرایط خشکسالی، موجب شده که ما تنش جدی را تجربه نکنیم.
هاشمی امین ادامه داد: اگرچه در برخی روزها و هفتهها در برخی شهرها نگرانیهایی وجود داشت، اما با برنامهریزی در حوزه پروژههای مقابله با تنش آبی، مدیریت مخازن سدها و استفاده از ظرفیتهای آبی غیر از منابع آب سطحی، اقدامات مؤثری انجام شده است. همچنین، در زمینه فرهنگسازی و افزایش سواد آبی میان هموطنان عزیز، اقداماتی صورت گرفته است.
او همچنین به مدیریت فشار و هوشمندسازی در توزیع و بهینهسازی آب در شبکه اشاره کرد و گفت: بحمدالله امروز چالش جدی در حوزه آب شرب بهداشتی برای همشهریان نداریم و امیدواریم با رحمت الهی شاهد بارشهای بهتری در هفتههای آتی باشیم. در عین حال، همراهی و همگامی مردم در مدیریت مصرف آب نیز بسیار مهم است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: برنامهریزی توزیع آب در کشور بر اساس بدترین سناریوها تعریف شده است. حتی اگر بارشهای سنگین نیز داشته باشیم، ما بر این باوریم که باید در حوزه مدیریت مصرف و استفاده بهینه از آب، سیاستهای وزارت نیرو را به کار ببندیم.
او افزود: بخشی از این سیاستها شامل هوشمندسازی، مدیریت فشار، اصلاح شبکههای فرسوده و کاهش هدررفت آب است. ما همچنین اقدام به نصب لوازم کاهنده کردهایم که میتواند تأثیر زیادی در مدیریت مصرف داشته باشد.
هاشمی امین به آمار بارشهای اخیر اشاره کرد و گفت: تنش آبی فقط در شهر تهران نیست و در ۶ استان از جمله خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، یزد و هرمزگان دیگر نیز شرایط خاصی داریم. همکاران ما تلاش کردهاند تا آب در دسترس مردم دچار کاهش و خلل نشود.
او افزود: میزان آب تجدیدپذیر ناشی از باران کاهش پیدا کرده و به ۶۶ ميليارد مترمکعب رسیده است.
تصفیه ۱.۸ میلیارد متر مکعب پساب و اجرای ۱۹۳ طرح فاضلاب در کشور
هاشمی امین، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری افزود: حدود ۵۸ درصد از پسابها با ۳۲۴ مدل تصفیه فاضلاب، معادل ۱.۸ میلیارد متر مکعب تصفیه میشوند. بخشی از این پسابها در حوزه کشاورزی و بر اساس سیاستهای نظام در حوزه صنعت استفاده میشود. تا امروز حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب از این حجم پساب در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.
او ادامه داد: بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۴، ۱۹۳ طرح فاضلاب در دست اجرا داریم. اعتبار ابلاغی ما در بودجه ۱۴۱۵، ۱۰ همت بوده که تا امروز حدود ۸ همت آن تخصیص پیدا کرده است. جالب است که دیروز آقای رئیسجمهور در صحبتهای خود اشاره کردند که برای به اتمام رساندن این ۱۹۴ طرح، به ۴۲۰ همت اعتبار نیاز داریم.
امین با اشاره به مشکلات مالی در اجرای پروژهها گفت: در سال ۱۴۰۴، اعتبار مورد نیاز ما ۱۵ همت بوده است؛ بنابراین پروژههایی را شروع کردیم که به اندازه نیاز و برآورد اعتبار لازم نداریم. این موضوع باعث میشود که پروژهها طولانی شوند که نکته مهمی است.
او همچنین از برنامههای آینده خبر داد و گفت: انشالله در سال ۱۴۰۴، ۲۷ طرح فاضلاب را در برنامه بهرهبرداری خود قرار خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور به موضوع آب شیرینکنها نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، ۹۹۰ آب شیرینکن با تولید ۵۵۰ هزار متر مکعب در شبانهروز در حال خدمترسانی به مردم، بهخصوص در جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان هستند. همچنین ۱۶ طرح آب شیرینکن در حال احداث داریم که امیدواریم بتوانیم این ۱۶ طرح را به مدار بهرهبرداری وارد کنیم.
میزان هدررفت فیزیکی در کل شبکه آب کشور ۱۴.۹ درصد است
مدیرعامل عامل آب و فاضلاب کشور گفت: آب بدون درآمد با هدر رفت شبکه متفاوت است؛ میزان هدررفت فیزیکی در کل شبکه آب کشور ۱۴.۹ درصد است ما در وزارت نیرو به شدت در خصوص این موضوع تأکید داریم؛ اولین اقدام در این خصوص مدیریت فشار آب است.
در حال تکمیل..