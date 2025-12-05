باشگاه خبرنگارلن جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی روز جمعه در حاشیه دیدار با فرماندهان و دانشجویان دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به موفقیت تیمهای ایرانی در رزمایش بینالمللی بریکس، افزود: برای اولین بار نیروهای دریایی ایران در این رزمایش حضور پیدا کردند و این موفقیت نتیجه تلاشهای شبانهروزی و زحمات مستمر همه عزیزان در حوزه آموزش و مهارتهای عملی است.
وی با اشاره به اجرای عملیات اسکورت و مأموریتهای عملیاتی در طول ۱۲ روز و از بهمن سال گذشته تاکنون افزود: همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، امروز نیز نیروهای دریایی با قدرت و تعهد، مأموریتهای حیاتی اقتصادی و امنیتی کشور را انجام میدهند و این افتخار برای ما است که محصولات و تجهیزات مورد استفاده کاملاً ایرانی است و راه و روش دریایی کشورمان را دنبال میکنند.
امیر دریادار ایرانی درباره عملکرد تیمهای دانشگاه دریایی در رزمایش بریکس گفت: تیمهای ما از کشورهای مختلفی از جمله چین، هند، پاکستان و سریلانکا حضور داشتند و با وجود محدودیت تجهیزات موفق شدند در آیتمهای تخصصی مقام کسب کنند.
ویگفت: برخی از تیمهای ما با تعداد نفرات کمتر اما با غیرت ایرانی توانستند عملکردی درخشان ارائه دهند و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت آموزش و پیوند میان دانشگاه و نیروی دریایی افزود: دانشگاه دریایی و بدنه آموزشی کشور با همبستگی و همکاری توانستهاند نسل جوان را به سطح بالایی از مهارتها برسانند و این موفقیتها در آینده نیز نقش مؤثری در توسعه توانمندیهای عملیاتی و آموزشی ایفا خواهد کرد.
امیر دریادار ایرانی در پایان ضمن تشکر از اساتید و خانوادههای دعوتشده گفت: تلاشهای مستمر دانشگاه و مربیان حضور فعال ایران در صحنههای بینالمللی را ممکن کرده و امیدواریم سال آینده این رزمایش بینالمللی در ایران برگزار شود تا فرصت نمایش توانمندیهای نیروهای دریایی و دانشجویان کشور فراهم شود.
منیع: ایرنا