باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر وزیر جنگ اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که بودجه نظامی این رژیم برای سال ۲۰۲۶ بر مبلغ ۱۱۲ میلیارد شِکِل (معادل ۳۴.۶۳ میلیارد دلار) تعیین شده است که نسبت به رقم ۹۰ میلیارد شِکِل در پیشنویس اولیه افزایش نشان میدهد.
اسرائیل کاتز، وزیر جنگ و وزیر دارایی بزالل اسموتریچ بر چارچوب این هزینههای نظامی به توافق رسیدهاند، در حالی که کابینه بحث درباره بودجه سال آینده را آغاز کرده است. این بودجه باید تا ماه مارس تصویب شود، در غیر این صورت ممکن است به انتخابات جدیدی منجر گردد.
وزیران از روز پنجشنبه جلسهای را که معمولاً یک نشست ماراتن است، آغاز کردند و احتمالاً رأیگیری در ساعات اولیه جمعه انجام خواهد شد. در صورت تصویب در کابینه، بودجه برای رأی گیری اولیه به پارلمان فرستاده میشود.
کاتز اعلام کرد که ارتش به تأمین نیازهای سربازان خود و کاهش بار مسئولیت نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد.
دفتر وی نقل قول کرد: «ما به اقدام قاطعانه برای تقویت ارتش (اسرائیل) و پاسخ کامل به نیازهای رزمندگان و کاهش بار سربازان ذخیره ادامه خواهیم داد تا امنیت اسرائیل در همه جبههها تضمین شود.»
جنگ غزه برای اسرائیل پرهزینه بوده است؛ این رژیم در سال ۲۰۲۴، ۳۱ میلیارد دلار برای درگیریهای نظامی خود با حماس در غزه و با حزبالله در لبنان هزینه کرد.
اسرائیل از آن زمان با هر دو گروه شبهنظامی به توافق آتشبس دست یافته است.
دفتر اسموتریچ اعلام کرد که بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۳، یعنی در آستانه جنگ، ۴۷ میلیارد شِکِل افزایش یافته است.
به نقل از دفتر وی، اسموتریچ گفت: «ما امسال بودجه عظیمی را برای تقویت ارتش اختصاص میدهیم، اما همچنین بودجهای که به ما امکان میدهد اسرائیل را به مسیر رشد و آرامش برای شهروندان بازگردانیم.»
منبع: خبرگزاری فرانسه