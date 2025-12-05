اسرائیل بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ را علیرغم آتش‌بس در غزه، ۳۴ میلیارد دلار تعیین کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر وزیر جنگ اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که بودجه نظامی این رژیم برای سال ۲۰۲۶ بر مبلغ ۱۱۲ میلیارد شِکِل (معادل ۳۴.۶۳ میلیارد دلار) تعیین شده است که نسبت به رقم ۹۰ میلیارد شِکِل در پیش‌نویس اولیه افزایش نشان می‌دهد.

اسرائیل کاتز، وزیر جنگ و وزیر دارایی بزالل اسموت‌ریچ بر چارچوب این هزینه‌های نظامی به توافق رسیده‌اند، در حالی که کابینه بحث درباره بودجه سال آینده را آغاز کرده است. این بودجه باید تا ماه مارس تصویب شود، در غیر این صورت ممکن است به انتخابات جدیدی منجر گردد.

وزیران از روز پنجشنبه جلسه‌ای را که معمولاً یک نشست ماراتن است، آغاز کردند و احتمالاً رأی‌گیری در ساعات اولیه جمعه انجام خواهد شد. در صورت تصویب در کابینه، بودجه برای رأی گیری اولیه به پارلمان فرستاده می‌شود.

کاتز اعلام کرد که ارتش به تأمین نیاز‌های سربازان خود و کاهش بار مسئولیت نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد.

دفتر وی نقل قول کرد: «ما به اقدام قاطعانه برای تقویت ارتش (اسرائیل) و پاسخ کامل به نیاز‌های رزمندگان و کاهش بار سربازان ذخیره ادامه خواهیم داد تا امنیت اسرائیل در همه جبهه‌ها تضمین شود.»

جنگ غزه برای اسرائیل پرهزینه بوده است؛ این رژیم در سال ۲۰۲۴، ۳۱ میلیارد دلار برای درگیری‌های نظامی خود با حماس در غزه و با حزب‌الله در لبنان هزینه کرد.

اسرائیل از آن زمان با هر دو گروه شبه‌نظامی به توافق آتش‌بس دست یافته است.

دفتر اسموت‌ریچ اعلام کرد که بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۳، یعنی در آستانه جنگ، ۴۷ میلیارد شِکِل افزایش یافته است.

به نقل از دفتر وی، اسموت‌ریچ گفت: «ما امسال بودجه عظیمی را برای تقویت ارتش اختصاص می‌دهیم، اما همچنین بودجه‌ای که به ما امکان می‌دهد اسرائیل را به مسیر رشد و آرامش برای شهروندان بازگردانیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، بودجه نظامی
خبرهای مرتبط
حمله شهرک‌نشینان صهیونیست به فعالان و داوطلبان خارجی در کرانه باختری
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آخرین اخبار
گزارش حمله به کشتی در نزدیکی سواحل یمن
پایبندی کامل روسیه به موضع خود در قبال فلسطین
آمریکا چهار نفر را در حمله به یک شناور ادعایی قاچاق مواد مخدر کشت
نامزد ریاست‌جمهوری هندوراس: دخالت ترامپ شانس پیروزی مرا کاهش داد
بن‌بست متحرک: فلج نظامی در کمین اروپا
آمریکا ممنوعیت سفر را به بیش از ۳۰ کشور گسترش می‌دهد
رسانه‌های عبری: ترامپ طی هفته‌های آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
ترامپ برای مذاکرات سطح بالا با چین آماده می‌شود
واکنش حماس به گزارش‌های آمریکا در مورد وخامت اوضاع اسرای فلسطینی
چت‌بات‌های هوش مصنوعی قادر به تغییر نظرات سیاسی مردم هستند
پوتین: توازن قدرت جهانی در حال تغییر است
یوروویژن زیر سایه جنگ غزه؛ سه کشور اروپایی مسابقات را بایکوت کردند
جوانان اوکراین «تنها سلاحی» که لهستان به اوکراین می‌دهد
شکایت رسمی ضد مایکروسافت پس از همکاری با ارتش اسرائیل
پوتین: کی‌یف مانع صلح می‌شود
دسترسی به اسنپ‌چت در روسیه مسدود شد
ترکیه سفیر اوکراین و کاردار روسیه را احضار کرد
حملات هوایی اسرائیل به ساختمان‌های مسکونی لبنان
موگرینی استعفا کرد
پوتین وارد هند شد؛ تمرکز بر دفاع و تجارت دو جانبه
پسکوف: روسیه و هند شریک راهبردی یکدیگرند
تحریف تاریخ توسط ورشو؛ بذرافشانیِ اختلاف میان ایران و روسیه
اوکراین: صلح واقعی می‌خواهیم، نه مماشات با روسیه
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
واشنگتن با الگوبرداری از «شاهد ۱۳۶» اسکادران تازه پهپادی ایجاد کرد
جنجال گسترده در بغداد؛ تصمیم‌گیرنده مسدود سازی اموال حزب‌الله و انصارالله کیست؟
نتانیاهو مشاور نظامی خود را رئیس بعدی موساد کرد
اشپیگل: مکرون هشدار داده که آمریکا ممکن است به اوکراین خیانت کند
حکیم: «جایزه حکیم» باید پل ارتباط پژوهش و دولت باشد/ عراق در برابر فرصت تاریخی بازسازی دولت بر پایه دانش قرار دارد
عراق مسدودسازی اموال حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را تکذیب کرد