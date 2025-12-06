مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: گرچه منکر کمبود نهاده نیستیم، اما عوامل توزیع هم در صدد برهم زدن جو بازار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: سهمیه مرغداران و دامداران در سامانه بازارگاه در حال بارگزاری است و حجم انبوهی از بار که به یکباره بدست ما نمی رسد و بصورت کشتی به کشتی می آید و برای مدیریت در سطح کشور، بخشی از نهاده تامین می کنیم تا بتوانیم با تامین ارز و ترخیص ۱۰۰ درصد نهاده را تامین کنیم.

به گفته وی، در حال حاضر تمامی مشکلات مربوط به کمبود نهاده نیست، بلکه با آغاز این کار و حذف ۶ هزار دلال و عامل توزیع نهاده بدیهی است که در صدد برهم زدن جو هستند، درحالیکه بنابرآمار و رصد ما طی ۵ تا ۶ روز گذشته با آغاز توزیع از سوی پشتیبانی تمامی استان ها خرید کردند و حمل از امروز آغاز می شود.

جعفری ادامه داد: منکر کمبود نهاده نیستیم و تا حدی وجود دارد،اما تمامی مجموعه در تلاش است تا بتواند نهاده به موقع به تولیدکننده برساند و هیچ تولیدی به خاطر کمبود نهاده متوقف نشده است.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام از ورودی روزانه ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ به میدان بهمن خبر داد و گفت: ورودی روزانه بار در میدان بهمن نسبت به قبل ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه نهاده دامی در بنادر شمالی و جنوبی کشور موجود است، تصریح کرد: با تامین ارز  شاهد ترخیص بار از بنادر خواهیم بود و خبرهای نوید بخشی در خصوص تامین ارز است.

تبادل نظر
