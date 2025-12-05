باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تداوم وضعیت آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر امروز جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۴ جلسه‌ای اضطراری برگزار می‌کند و نمایندگان ادارات کل هواشناسی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های امدادرسان در این جلسه حضور دارند.

شاخص آلودگی هوا هم‌اکنون میانگین ۱۳۴ را به ثبت رسانده است؛ این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص آلایندگی «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» ۱۳۱ بود. شاخص آلودگی هوا در حال حاضر و طی ۲۴ ساعت گذشته در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت.

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پس از برگزاری جلسه و اعلام استانداری تهران اعلام می‌شود.

منبع: ایسنا