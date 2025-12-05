باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - نشست مشترک بررسی مشکلات اعتباری و نیاز‌های توسعه‌ای چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، اعضای مجمع نمایندگان، جانشین فرماندهی سپاه چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شد.

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و نیاز‌های اساسی استان گفت: پروژه‌های زیرساختی مهم استان مانند راه‌آهن شهرکرد – اصفهان، تکمیل بیمارستان‌ها، نوسازی مراکز درمانی، توسعه دانشگاه‌ها و جبران کسری اعتبارات عمرانی، نیازمند توجه ویژه و تخصیص فوری اعتبار از سوی دولت است.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری سال‌هاست به دلیل مشکلات ساختاری و محدودیت منابع با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام مواجه است و حمایت سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کننده‌ای در جبران عقب‌ماندگی‌ها دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان نیز با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای با نگاه عدالت‌محور، بیان داشت: پروژه‌های بزرگ، محرک اصلی پیشرفت استان هستند و مردم باید ثمره این اقدامات را در زندگی روزمره احساس کنند. انتظار ما این است که سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات پایدار و لازم را برای طرح‌های زیربنایی و خدماتی استان در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: روند توسعه استان نیازمند هم‌افزایی کامل دستگاه‌هاست و نگاه ملی به مشکلات چهارمحال و بختیاری، می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در حوزه عمرانی، آموزشی و سلامت را باز کند.

در این نشست، مسئولان دانشگاه‌های استان نیز با اشاره به نیاز‌های ضروری آموزش عالی، خواستار اختصاص اعتبارات ویژه برای توسعه فضا‌های آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی شدند. همچنین موضوعاتی نظیر تکمیل پروژه‌های درمانی، توسعه شبکه سلامت، تأمین تجهیزات پزشکی، و ضرورت رفع کسری بودجه دستگاه‌های خدمات‌رسان مطرح شد.

مجمع نمایندگان استان نیز با تشریح مشکلات حوزه راه، آب، کشاورزی و اشتغال، بر لزوم تقویت منابع مالی پروژه‌های اثرگذار و سرعت‌بخشی به طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

در پایان، استاندار و نماینده ولی‌فقیه با بیان اینکه هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار است، اعلام کردند: تخصیص اعتبارات کافی به پروژه‌های مهم استان، اولویت اصلی ماست و پیگیری مستمر برای تسریع در روند اجرای این طرح‌ها ادامه خواهد داشت.

همچنین مقرر شد جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور برای رفع مشکلات اعتباری استان ادامه یابد تا روند توسعه چهارمحال و بختیاری شتاب بیشتری بگیرد.