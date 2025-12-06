رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به افزایش هزینه ها، آینده روشنی پیش روی تولید تخم مرغ نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۸۸ تا ۹۵ هزارتومان است، درحالیکه قیمت تمام شده بالاتر از این رقم است.

به گفته وی، قیمت هرکیلو تخم مرغ ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان برای مرغدار تمام می شود که بالابودن هزینه های تولید نسبت به شرایط بازار و عدم چشم انداز مناسب از آینده تولید، طی روزهای اخیر منجر به حذف گله شده است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به کمبود و گرانی نهاده های دامی، قیمت محصول باید متناسب با هزینه های تولید شود و چنانچه بانک مرکزی قادر به تامین ارز نیست، ارز نهاده های دامی را آزاد کند تا بگذارند نهاده وارد شود تا مرغدار بتواند گله را حفظ کند چراکه نمی توان مرغ ها را گرسنه گذاشت.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه آینده روشنی پیش روی تولید نیست، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید، پیش بینی می شود که تولید نسبت به آبان ماه ناشی از حذف گله کاهش داشته باشد.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
