باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با اعضای باشگاه پژوهشگران جوان با اشاره به اینکه آذر، ماه علم و پژوهش است و صرفاً به این عنوان محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر نقش‌آفرینی جوانان و دانشجویان در تمامی صحنه‌هاست، افزود: آذرماه در تاریخ کشور به‌واسطه مقابله با پیامد‌های کودتای ۲۸ مرداد و ایستادگی در برابر استکبار و آمریکا ماندگار شده است؛ ماهی که در آن سه دانشجوی مسلمان در دانشگاه فنی به شهادت رسیدند. شهادت این سه تن نباید با نگاهی کمّی سنجیده شود؛ چرا که هر جوان نخبه سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

عارف با اشاره به شکل‌گیری نخستین تشکل‌های دانشجویی در دهه ۲۰ با راهنمایی‌های آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان افزود: این تشکل‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ خیر، حرکت و آگاهی‌بخشی بودند و پس از انقلاب نیز تشکل‌های متنوعی پدید آمد. امروز بیش از گذشته می‌توانیم ارزش و نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها را درک کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پیوند میان دانشجویان و بازاریان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: بازار تنها یک عرصه تجاری نیست، بلکه در میان بازاریان افراد خیّر و دغدغه‌مندی حضور دارند که هدفشان حل مشکلات و خدمت به مردم است. در نهضت اسلامی، دو بالِ دانشجو و بازاری به میدان آمدند و نقش محوری در شکل‌گیری انقلاب و مدیریت جریان‌ها ایفا کردند. دغدغه مشترک بازاریان و دانشجویان، در کنار علم و اقتصاد، همواره خدمت به مردم بود و هر زمان که دانشگاه و بازار به یکدیگر نیاز داشتند، در کنار هم ایستادند.

عارف با اشاره به اینکه پس از واقعه ۱۵ خرداد، حوزه‌های علمیه با جدیت و ساختاری رسمی‌تر وارد عرصه شدند و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز حوزه و دانشگاه را دو بال انقلاب نامیدند، بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه در ماهیت خود ناظر بر حل مسائل کشور است و هرگاه این دو نهاد مکمل یکدیگر باشند، آثار آن در بهبود زندگی مردم نمایان می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه خاطرات تلخ و شیرین مبارزات همه اقشار جامعه به ویژه دانشگاه، حوزه و بازار به روز شیرین ۲۲ بهمن ۵۷ منجر شد، تصریح کرد: تعامل دانشجویان با مردم در دهه ۴۰ شمسی افزایش یافت و دانشگاهیان مسائل مردم را درک و مردم نیز در عین حال به دانشجویان در مبارزات انقلاب اسلامی کمک می‌کردند. پیشتازی دانشگاه در پیروزی انقلاب اسلامی واضح بود و از ۲۱ بهمن ۵۷ تا ۲۳ بهمن ۵۷ نگاه دانشجویان به این گونه تغییر کرد که از مقابل و سرنگونی با رژیم طاغوتی ظرف یک هفته راهبرد رفع محرومیت و سازندگی در بدنه دانشجویی کشور حکفرما شد.

عارف اضافه کرد: همان دانشجویانی که در بهمن ۵۷ برای سرنگونی رژیم طاغوت فعالیت می‌کردند، تنها یک ماه بعد، در اسفند ۵۷، در مناطق محروم و مرزی حضور یافتند؛ ظرفیتی بی‌نظیر و برجسته که جوان ایرانی از خود نشان داد. امروز نیز خوشحالیم که تداوم همان مسیرِ خدمت و تعهد را در شما دانشجویان و پژوهشگران جوان می‌بینیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جوان دانشجوی ایرانی در زمان دفاع مقدس نیز برای ادای مسئولیت به خط مقدم جبهه می‌رفت و در صورت نیاز شبانه‌روزی کار پژوهشی می‌کرد و بسیار مهم است که یک جوان دانشجو زمان درست برای خدمت‌رسانی را تشخیص بدهد.

عارف با تأکید بر اینکه جهاد علمی مسئله امروز کشور است، گفت: جنگ اصلی ما در حوزه علم و فناوری است که باید پژوهشگران و دانشجویان در مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای رسیدن به اهداف در این جبهه موفق شوند و جنگ ۱۲ روزه نیز این نظر را تأیید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دانشجویان و پژوهشگران، پیشتازان جبهه علمی کشور هستند و امروز میدان اصلی مقابله با دشمنان، عرصه علم و فناوری است. حادثه ۲۳ خرداد امسال و درگیری با رژیم صهیونیستی نشان داد که این آخرین چالش نخواهد بود و باید کشور را از اکنون برای شرایط آینده آماده کرد. ما علم را برای حل مشکلات، بهبود معیشت مردم و افزایش نشاط اجتماعی می‌خواهیم. با وجود دستاورد‌های مهم علمی و فناوری در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، باید پرسید که آیا مردم این پیشرفت‌ها را در زندگی و سفره خود احساس می‌کنند یا خیر؟ راهبرد ما این است که ثمره دستاورد‌های فناورانه و تلاش‌های پژوهشگران و دانشجویان به‌طور مستقیم در زندگی مردم دیده شود.

وی افزود: برنامه سوم پیشرفت و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی در همین چارچوب و نگاه دیده شد و برنامه چهارم پیشرفت نیز «توسعه اقتصادی مبتنی بر دانایی» نامگذاری شد.

عارف با اشاره به مشکلات دانشگاه‌ها در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و کمبود اساتید در کشور تصریح کرد: امروز چنین مشکلی در کشور نداریم و به شما اطمینان داریم. در شرایط کنونی به تک تک دانشجویان و پژوهشگران جوان نیاز داریم تا در میدان باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: یک پژوهشگر و محقق در کشور خود احساس آرامش و خدمت به مردم دارد و یک استاد دانشگاه می‌داند که شاگردان جوان زمینه‌های پیشرفت علمی را پس از آنان به جلو خواهند برد. امید کشور شما جوانان دانشجو و پژوهشگر هستید.

عارف تصریح کرد: در شرایط کنونی، نیاز به علم و فناوری کاملاً قطعی است و شما باید میدان‌دار این عرصه باشید. پیگیری اولویت‌های علمی و فناورانه در کشور، وظیفه اصلی شماست و در این مسیر، تقسیم کار ملی نیز شکل گرفته است؛ چرا که ضرورت آن در دوران جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح احساس شد. کشور در تمامی حوزه‌های علمی از نیرو‌های توانمند برخوردار است و باید بر اساس این ظرفیت و با تمرکز بر پژوهش‌های راهبردی، مسیر پیشرفت علمی را دنبال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان خواست تا با همکاری بنیاد نخبگان بر کشف استعداد‌ها در مناطق محروم و مرزی تمرکز کنند.

همچنین در این جلسه نخبگان و پژوهشگران جوان دانشگاهی به بیان نظرات، دیدگاه‌ها برنامه‌های خود برای کمک به دولت در راستای حل مشکلات و ناترازی‌های کشور پرداختند.

