دستیار ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد هنوز تاریخی برای دیدار بعدی ولادیمیر پوتین با استیون ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، تعیین نشده است.

یوری اوشاکوف، دستیار ریاست جمهوری روسیه، گفت که تاریخی برای دیدار بعدی بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و استیون ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده، تعیین نشده است.

دستیار کرملین، به نقل از خبرگزاری ریانووستی گفت: «ما اکنون در انتظار واکنش همکاران آمریکایی خود به بحثی هستیم که روز سه‌شنبه داشتیم.»

اوشاکوف همچنین خاطرنشان کرد که پوتین هنوز تماس تلفنی‌ای با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برنامه‌ریزی نکرده است و افزود که در صورت لزوم می‌توان چنین مکالمه‌ای را به سرعت ترتیب داد.

اوایل این هفته، پوتین میزبان ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ، در مسکو بود و گفت‌و‌گو‌های گسترده‌ای درباره پایان دادن به جنگ اوکراین انجام شد.

رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که دیدارش با فرستادگان آمریکا «بسیار مفید» بوده و بر اساس پیشنهاد‌هایی بوده که با ترامپ در آلاسکا مورد بحث قرار گرفته است. پوتین همچنین گفت که دیدار با فرستادگان ایالات متحده بسیار طولانی شد، زیرا در طول مذاکرات، ویتکاف مجبور بود تقریباً هر نکته از پیشنهاد ایالات متحده را مرور کند.

منبع: ریانووستی