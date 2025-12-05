رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی فرارسیدن روز جهانی داوطلب (۱۴ آذر مقارن با ۵ دسامبر) را به بیش از ۳.۵ میلیون داوطلب جمعیت هلال‌احمر ایران تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پیرحسین کولیوند به شرح زیر است:

 «بسم الله الرحمن الرحیم»

داوطلبان گرامی جمعیت هلال‌احمر

با سلام و احترام.

حضور شما عزیزان در برنامه‌های متعدد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نه فقط اقدامی ارادی برای همکاری با این نهاد عام‌المنفعه، بلکه انجام مأموریت آرامش‌بخش نوعدوستی توسط شماست که مکررا در فراز‌های دین مبین اسلام و صفحات فرهنگ اصیل ایرانی بدان تأکید شده است و شما به عنوان انسان‌هایی بزرگ، با همت، نیک‌اندیش و سخاوتمند، یک کُنشگر صادق در ایفای این نقش خداپسندانه هستید که تقرب به خدای متعال را از راه داوطلبی به مقصد تسکین و رفع رنج همنوعان انتخاب کرده‌اید.

‌هر قدمی‌که شما داوطلبان جمعیت هلال احمر برای گشودن گره‌ای از مشکلات بندگان خدای مهربان در زمان حوادث و غیرحوادث بر می‌دارید «مشارکتی مهم» در حل مشکلات جامعه است که با تخصص‌های شما که مهم‌ترین آن مهرورزی است، آغاز می‌شود و با کاشتن بذر‌های امید و اشتیاق به زندگی در سراسر خاک سرزمین‌مان، ادامه می‌یاید.

به همین دلیل است که راه داوطلبی را پایانی نیست و از امروز تا فردا‌ها این راه با درخشش شما زیباتر هم می‌شود و با پیوستن داوطلبان جدید به این جمعیت بزرگ، چون گذشته انجام هر ناممکن برای ما ممکن‌تر است. 

اینجانب به مناسبت «روز جهانی داوطلب»، صمیمانه‌ترین تبریکات خویش را به بیش از سه و نیم میلیون داوطلب هلال‌احمر ایران در امدادونجات، بهداشت و درمان، خیرین، واقفین و جوانان داوطلب تقدیم می‌کنم و از پروردگار یکتا برای یکایک شما سلامت و عزت روزافزون در صحنه‌های زندگی و کار خواهانم.»

 

