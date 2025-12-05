باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم

رئیس جمهور روسیه با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست جمهوری هند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با خوش‌آمدگویی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور هند، ادای احترام به گاندی و سربازان هندی وارد کاخ ریاست‌جمهوری دهلی‌نو شد.

 

مطالب مرتبط
پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
young journalists club

روسیه واتس‌اپ را از کشورش بیرون می‌کند + فیلم

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
young journalists club

اعطای جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا به مجید مجیدی + فیلم

پوتین با لیموزین اختصاصی‌اش به کاخ ریاست‌جمهوری هند رفت + فیلم
young journalists club

پیاده‌روی «پوتین» و «شی‌جین‌پینگ» در پکن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم
۳۶۱

حواسم هست: زندگینامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم
۳۲۹

تلاش نهنگ «ادن» برای نفس کشیدن در دریای آلوده + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم
۳۲۲

فاجعه در فرودگاه برزیل؛ ایرباس در محاصره دود و شعله‌ها + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
توسعه انرژی خورشیدی در خراسان شمالی + فیلم
۳۲۲

توسعه انرژی خورشیدی در خراسان شمالی + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
طوفان شن در استرالیا + فیلم
۲۷۶

طوفان شن در استرالیا + فیلم

۱۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.