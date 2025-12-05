سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو:

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - آرش کردی در سفر کاری خود به شهرستان اهر ضمن بازدید از محل احداث سد ایثا، مجتمع فولاد نگین اهر و تصفیه‌خانه آب و فاضلاب این شهرستان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب در استان آذربایجان‌شرقی گفت: طرح تصفیه‌خانه آب و فاضلاب اهر آماده اجرا و سرمایه‌گذار آن نیز تعیین شده است. وزارت نیرو روند اجرای این طرح را با اولویت پیگیری و تسهیل خواهد کرد.

وی همچنین درباره مشکلات تامین انرژی شهرک صنعتی اهر نیز اظهار کرد: برای بررسی و رفع مشکل تأمین برق شهرک صنعتی اهر، هفته آینده جلسه کارشناسی در وزارت نیرو تشکیل می‌شود و امیدواریم این موضوع نیز در سریعترین زمان ممکن حل گردد.

کردی درخصوص آخرین وضعیت سد ایثار اهر نیز گفت: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه برای پیشبرد عملیات ساختگاه سد ایثار در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان اهر با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، ۳۲ هزار نفر ححاشیه نشین دارد گفت: متاسفانه این شهرستان یکی از شهرستا‌های کمتر توسعه یافته آذربایجان شرقی میباشد که نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری میباشد.

وی در خصوص حل مشکلات تصفیه خانه فاضلاب اهر نیز گفت: این تصفیه خانه دیگر جوابگوی شهر اهر نیست و نیاز مبرم دارد اعتبار لازم جهت احداث مدول دوم این تصفیه خانه از سوی وزارت نیرو اختصاص یابد.

وی افزود: شهرستان اهر نرخ بالایی در بیکاری دارد و برای رفع این معضل باید از معادن منطقه حمایت شود و پساب تصفیه خانه فاضلاب اهر به معادن اهر اختصاص یابد.

عبدالهی با اشاره به اینکه امسال منطقه ارسباران با تنش آبی شدیدی رو‌به‌رو هست گفت: سالیان متمادی است که مشکل کم آبی برای این منطقه در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت و حتی شرب به یک کابوس تبدیل شده و سد مخزنی ستارخان دیگر جوابگوی تامین آب این حوزه‌ها نمی‌باشد و نیازمند این است که در این شهرستان یک سد جدید احداث گردد.

رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سال‌های قبل، کار‌های مطالعاتی سد ایثار در دستور کار قرار گرفته گفت:انتظار میرود وزارت نیرو در خصوص احداث این سد اقدامات اساسی و عاجل را ترتیب دهد.