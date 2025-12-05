باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خوش‌آمدگویی پلیس اراک به تماشاگران شهرآورد پایتخت + فیلم

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اراک در مقابل استاديوم امام خمینی (ره) به تماشاگران شهرآورد خوش آمدگویی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی استان اراک برای میزبانی دیدار شهرآورد پایتخت در ورزشگاه امام خمینی(ره) آمادگی کامل دارند.

 

