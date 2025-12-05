باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، امروز جمعه گفت‌و‌گو‌های خود را در دهلی نو آغاز کردند، در حالی که دهلی نو برای این رهبر روسیه فرش قرمز پهن کرد و مودی به او گفت که هند از تلاش‌های صلح در اوکراین حمایت می‌کند.

پوتین که برای اولین بار در چهار سال گذشته به هند سفر می‌کند، هدف خود را افزایش تجارت با بزرگترین خریدار تسلیحات و نفت دریابرد روسیه تعیین کرده است، در حالی که تحریم‌های غربی روابط دهه‌های گذشته آنها را تحت فشار قرار داده است.

این سفر در زمانی صورت می‌گیرد که دهلی نو مشغول مذاکرات با آمریکا برای یک توافق تجاری به منظور کاهش تعرفه‌های تنبیهی تحمیل شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر کالا‌های هندی، به دلیل خرید نفت روسیه توسط هند، است.

مسکو برای دهه‌ها بزرگترین تأمین‌کننده تسلیحات هند بوده و گفته است که می‌خواهد کالا‌های بیشتری از هند وارد کند تا تلاش کند تجارت دو جانبه را تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند، تجارتی که تاکنون به دلیل واردات انرژی هند به نفع روسیه بوده است.

از زمانی که کشور‌های اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین در نزدیک به چهار سال گذشته، وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دادند، هند خرید نفت خام ارزان‌قیمت روسیه را افزایش داد، اما امسال تحت فشار تعرفه‌ها و تحریم‌های آمریکا آن را کاهش داد.

تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری اوکراین

مودی در آغاز گفت‌و‌گو‌های خود به پوتین گفت: «هند بی‌طرف نیست - هند موضعی دارد و آن موضع، صلح است. ما از هر تلاشی برای صلح حمایت می‌کنیم و در کنار هر ابتکاری که برای صلح انجام می‌شود، ایستاده‌ایم.»

پوتین در پاسخ، از مودی برای توجه و تلاش‌هایش در جهت حل این درگیری تشکر کرد.

پوتین گفت: «ما این فرصت را داشتیم - و شما این فرصت را به من دادید - تا با جزئیات در مورد آنچه در مسیر اوکراین اتفاق می‌افتد و در مورد گام‌هایی که ما به طور مشترک با برخی دیگر از شرکا، از جمله ایالات متحده، به سوی یک حل‌وفصل صلح‌آمیز احتمالی این بحران برمی‌داریم، صحبت کنیم.»

پوتین افزود: «با رشد کشور‌ها و اقتصاد‌های ما، فرصت‌های همکاری گسترش می‌یابد. حوزه‌های جدیدی در حال ظهور هستند - فناوری‌های پیشرفته، کار مشترک در هوانوردی، فضا و هوش مصنوعی. ما در زمینه همکاری نظامی-فنی رابطه بسیار قابل اعتمادی داریم و قصد داریم در تمام این زمینه‌ها پیش برویم.»

خوشامدگویی با سلام ۲۱ تیری

پوتین پنجشنبه در دهلی نو فرود آمد و با استقبال گرم مودی رو‌به‌رو شد که در فرودگاه او را در آغوش گرفت. سپس این دو مرد با هم در یک وسیله نقلیه برای یک شام خصوصی که توسط مودی میزبانی می‌شد، سفر کردند.

روز جمعه، از پوتین در محوطه راشتراپاتی بهاوان، کاخ ریاست‌جمهوری دوران استعمار، با سلام ۲۱ تیری در حالی که کاروانش وارد می‌شد، استقبال رسمی به عمل آمد.

انتظار می‌رود دو طرف در پایان گفت‌و‌گو‌های رسمی خود، مجموعه‌ای از توافق‌ها را اعلام کنند.

رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که انتظار می‌رود شرکت‌های هندی با گروه اورالکم، بزرگترین تولیدکننده پتاس و نیترات آمونیوم روسیه، برای تأسیس مشترک یک کارخانه اوره در روسیه توافقنامه‌ای امضا کنند.

همچنین رویترز گزارش داد که بانک‌های روسی گازپروم‌بانک و آلفا‌بانک نیز برای کمک به مسکو در افزایش تجارت با هند، درخواست مجوز برای آغاز فعالیت در این کشور را داده‌اند.

پوتین واشنگتن را به چالش می‌کشد

انتظار می‌رود مودی و پوتین همچنین موضوعاتی از جمله نیروی کار و انرژی هسته‌ای غیرنظامی را مورد بحث قرار دهند.

یک هیئت بزرگ تجاری و دولتی پوتین را در این سفر همراهی می‌کند، از جمله آندری بلوسوف، وزیر دفاع که پنجشنبه با همتای هندی خود، راجنات سینگ، گفت‌و‌گو کرد.

وزارت دفاع هند پس از این گفت‌و‌گو‌ها اعلام کرد که بلوسوف اظهار داشت: «صنایع دفاعی روسیه آماده است تا از هند در مسیر خودکفایی در زمینه تولید دفاعی حمایت کند.»

پوتین در مصاحبه‌ای با شبکه خبری India Today که پنجشنبه شب پخش شد، فشار آمریکا بر هند برای عدم خرید سوخت روسیه را به چالش کشید، در حالی که آمریکا می‌تواند سوخت هسته‌ای روسیه را بخرد.

پوتین گفت: «اگر آمریکا حق خرید سوخت ما را دارد، چرا هند نباید همان امتیاز را داشته باشد؟ این سؤال مستحق بررسی دقیق است و ما آماده بحث در مورد آن، از جمله با رئیس‌جمهور ترامپ هستیم.»

وی همچنین گفت که اگرچه در طول نه ماه اول امسال کاهش جزئی در تجارت هند و روسیه وجود داشت، اما تجارت انرژی «به آرامی در جریان است».

هند گفته است که تعرفه‌های ترامپ ناعادلانه و غیرمنطقی است و به تجارت جاری آمریکا با مسکو اشاره کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان میلیارد‌ها دلار انرژی و کالا‌های روسیه از جمله گاز طبیعی مایع و اورانیوم غنی‌شده وارد می‌کنند.

معمای هند

پوتین یک روز پس از برگزاری گفت‌و‌گو با فرستادگان ارشد ترامپ در مورد یک معامله صلح احتمالی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، که به سازش نینجامید، به هند رفت.

هند از محکوم کردن روسیه در مورد جنگ خودداری کرده و خواستار صلح از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی شده است، در حالی که گفته است روابطش با مسکو به طور ناعادلانه‌ای توسط کشور‌های غربی مورد هدف قرار گرفته است، کشور‌هایی که به گفته هند وقتی به نفعشان بوده، به تجارت با مسکو ادامه داده‌اند.

«مایکل کوگلمن»، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در واشنگتن، این هفته در مجله Foreign Policy نوشت: «هند با یک معمای روبروست؛ با برداشتن گام‌هایی برای تقویت روابط با مسکو یا واشنگتن، دهلی نو خطر عقب‌افتادن روابط با طرف دیگر را به جان می‌خرد.»

منبع: رویترز