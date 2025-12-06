کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: گلخانه داران نسبت به کنترل پوشش گلخانه و استحکام سازه های موقت در برابر نفوذ سرما و وزش باد اقدام کنند.

به گفته وی، کشاورزان نسبت به ترمیم و عایق بندی تاسیسات و انجام تدابیر لازم ایمنی و کنترل استحکام تاسیسات اقدام کنند. همچنین کشاورزان تسریع در برداشت و انتقال به انبار و مکان های مسقف در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: با توجه به رخداد بارندگی تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر اجتناب عشایر و دامداران از چرای دام در حاشیه رودخانه و مسیل ها گفت: دامداران نسبت به استفاده از جیره غذایی پرانرژی برای دام و طیور و دام های تازه متولد شده در مقابل سرما اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، روزهای جمعه و شنبه در اغلب مناطق کشور جو آرام است‌. اوایل هفته آینده با ورود یک سامانه بارشی جدید از شمال‌غرب درگیر بارش‌های پی‌درپی خواهند شد.

یکشنبه‌ شب هفته آینده سامانه بارشی نسبتا قوی از شمال‌غرب وارد کشور می‌شود که در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بسیاری از استان‌ها را دربر خواهد گرفت.