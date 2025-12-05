رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۷ فقره حادثه مرگبار در هفته دوم آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل احسانپور رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در توضیح حوادث مرگبار، در هفته‌ای که گذشت گفت: برخورد مرگبار موتورسیکلت با خودرو متوقف شده در حاشیه خیابان: حادثه اول در روز شنبه ۸ آذر ماه حوالی ساعت ۱۶:۰۰ در بلوار خاتم الانبیا به سمت شمال مقابل کوچه ۳۵ رخ داد که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه سواری تارا که در کنار این معبر پارک بوده برخورد می‌کند و در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت می‌کند.

به گفته وی، در روز یکشنبه مورخ ۹ آذر ماه دو فقره حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است: انحراف موتورسیکلت و برخورد آن با جداول حاشیه راه موجب مرگ راننده آن شد: اولین حادثه در ساعت ۱۰:۲۰ صبح در مسیر شمال به جنوب خیابان شهید رجایی نرسیده به بزرگراه آزادگان، یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر خود منحرف و پس از برخورد با جداول حاشیه راه وارد فضای سبز بزرگراه شده و سپس با یک اصله درخت برخورد می‌کند. در این تصادف متاسفانه راننده موتورسیکلت در دم فوت شد.

عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه: دومین حادثه روز یکشنبه ساعت ۱۱:۵۵ در موقعیت بزرگراه شهید لشگری به شرق نرسیده به پل کاروانسرای سنگی یک دستگاه کامیون کشنده با عابر پیاده‌ای که بنابر اظهارات شهود و بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های محل در مواجهه با یک قلاده سگ بطور ناگهانی اقدام به فرار کرده و بصورت ناگهانی وارد این بزرگراه می‌شود برخورد نموده که متأسفانه عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه افزود: در روز دوشنبه مورخ ۱۰ شهریور ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران رخ داده بدین ترتیب که: عدم رعایت حق تقدم راننده سواری پژو، جان عابر پیاده را گرفت: حوالی ساعت ۰۸:۰۰ صبح دوشنبه در خیابان جنت آباد جنوبی بعد از خیابان لاله مقابل برج الماس، راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم رعایت حق تقدم با عابر پیاده (آقایی حدود ۴۵ساله) برخورد می‌کند که متأسفانه در اثر این حادثه و شدت جراحات وارده عابر پیاده در همان لحظات اولیه و قبل از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.

تصادف مرگبار خودرو و موتورسیکلت در بزرگراه شهید خرازی: تصادف دوم در روز دوشنبه ساعت ۲۳:۳۰ در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی ابتدای ورودی بزرگراه آزادگان رخ داد که در آن راننده یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد می‌کند و در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت (آقایی حدود ۲۶ساله) در اثر شدت ضربه در دم فوت شد.

وی با بیان اینکه تصادف فوتی دیگری حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد چهارشنبه مورخ ۱۲ آذر ماه در بزرگراه شهید فهمیده به سمت غرب قبل از پل شهید ستاری به وقوع پیوست گفت: راننده یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متأسفانه عابرپیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

عدم استفاده از مثلث خطر جان راننده پژو ۴۰۵ را گرفت: به گفته سرهنگ اسماعیل احسانپور، آخرین تصادف رخ داده در پایتخت روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه حوالی ساعت ۱۵:۱۰ در بزرگراه آزادگان به سمت شمال مقابل برج‌های آفتاب رخ داد. در این سانحه، راننده یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه کامیون که به دلیل نقص فنی در حاشیه بزرگراه متوقف شده و هیچگونه علائم ایمنی و هشدار دهنده (مثلث خطر) در عقب کامیون قرار نداده بود، برخورد می‌کند و در اثر شدت حادثه، راننده پژو ۴۰۵ (آقایی حدود ۳۰ ساله) پشت فرمان جان باخت.

سرهنگ احسانپور در پایان افزود: با توجه به بالا بودن سرعت خودرو‌ها در محور‌های شریانی و بزرگراهی، حتی‌المقدور عابرین پیاده نباید در حاشیه بزرگراه و سطح سواره روی آن توقف کرده و تحت هیچ شرایطی نباید از عرض بزرگراه رد شوند، چرا که در صورت انحراف وسایل نقلیه و یا عدم توجه کافی راننده به جلو و اطراف، هر لحظه احتمال مرگ فردی که کنار بزرگراه یا سطح سواره رو جهت سوار و پیاده شدن و سایر موارد ایستاده، محتمل است.

وی همچنین افزود: توصیه و تاکید دیگر پلیس راهور به موتورسواران عزیز است که می‌بایست حتی‌المقدور از تردد در محور‌های بزرگراهی با این وسیله نقلیه آسیب‌پذیر خودداری کنند، زیرا به دلیل عدم سطح اتکاء مناسب، موتورسواران در صورت ارتکاب کوچکترین خطایی نه فقط از جانب خودشان، بلکه حتی خطا یا تخلف سایر کاربران ترافیک، ممکن است هر لحظه دچار مصدومیت شدید شده و یا خدایی نکرده جان خود را (مانند موتورسواران دو فقره تصادف فوق الذکر) از دست بدهند.