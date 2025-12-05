در آن سرزمین افسانه‌ای، جایی که تاکستان‌های انگور همچون مرواریدهای سبز بر دامن کوه‌ها می‌غلتیدند و بادهای بهاری، عطر دل‌انگیز شرابی را در دل دره‌ها می‌پراکندند، دیار امامزاده سید ابراهیم خراسانی آرام‌گرفته بود. در این سرزمین مقدس که گنبد فیروزه‌ای امامزاده چون نگینی آسمانی بر تارک طبیعت می‌درخشید، داستان زندگی آغاز شد.

در سرمستین روز بهمن‌ماه، زمانی که برف‌های پاک کوهستان، لاهرود را در آغوش گرفته بودند و دود مهربان بخاری‌های چوبی، پیچ‌پیچ به آسمان می‌رفت، در خانه‌ای محقر در محله چهارده‌معصوم (ع)، وجودی نورانی پا به جهان گذاشت. یوسف‌علی، این فرزند برف و آفتاب، در خانواده‌ای متولد شد که ایمان در رگ‌هایشان جاری بود و عشق به اهل‌بیت، در دل‌هایشان تپش داشت.

پدرش، مردی رنج‌دیده با دستان پینه‌بسته، که هر صبح با طلوع خورشید، به تاکستان‌ها می‌رفت و با نوازش خوشه‌های انگور، باخدا رازونیاز می‌کرد. مادرش، فرشته‌ای در کالبد زنی روستایی که عطر نان‌های تازه از تنورش، فضای خانه را پر می‌کرد و دعاهایش، چون پروانه‌هایی سپید، بر سر خانواده بال می‌زد.

یوسف‌علی کوچک، با چشمانی کنجکاو و دلی بزرگ، از همان سال‌های نخستین زندگی، پا در جای پای پدر گذاشت. در کنار تاکستان‌ها می‌دوید و برگ‌های مو را با نوازش لمس می‌کرد. گاهی در کنار پدر، به درختان میوه رسیدگی می‌کرد و گاهی در کنار مادر، به شستن ظرف‌ها کمک می‌کرد. محبت در نگاهش موج می‌زد و مسئولیت در وجودش ریشه دوانده بود.

وقتی به سن مدرسه رسید، در دبستانی در همان لاهرود، مشق عشق و دانش آموخت. دفتر مشقش، بوی خاک می‌داد و مدادش، رنج پدر را روایت می‌کرد. اما آتش دانایی در دلش زبانه می‌کشید و آرزوهای بزرگ در سینه‌اش جای داشت.