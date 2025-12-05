تیم وارش نوشهر با وجود کسب تساوی در صدر جدول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم وارش نوشهر در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور به نتیجه مساوی بدون گل مقابل مهرگان تهران در ورزشگاه کارگران رضایت داد.

نماینده مازندران با وجود تساوی، همچنان با ۱۵ امتیاز، صدرنشینی گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور و فاصله ۲ امتیازی با تیم رده دومی فولاد خوزستان را حفظ کرد.

فولاد خوزستان با نتیجه مساوی بدون گل برابر میزبانش آراد ورزش زاگرس اصفهان متوقف شد.

مهرنوش رزمی سرمربی وارش نوشهر تیمش را با ترکیب وارش اسما قائدی، نازنین یوسفی، ریحانه، اسلامی آرمیتا مشایخ، حدیث دلدار، ملینا عالیان، مبینا حق شناس، زهرا کیانی (از دقیقه ۵۰ غزل صابری پور)، فاطمه کفاش زاده، بهاره صفرزاده (از دقیقه ۸۰ مریم مشایخ) و زینب اسماعیلی مقابل مهرگان تهران به میدان فرستاد.

نازنین یوسفی بازیکن اخراجی تیم وارش نوشهر در بازی هفته هفتم تیم‌های وارش نوشهر و مهرگان تهران بود.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، فوتبال بانوان
