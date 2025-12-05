وزارت خزانه‌داری آمریکا ۷.۱ میلیون دلار جریمه علیه شرکت نیویورکی به دلیل مدیریت املاک برای متحد پوتین اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه ۷.۱ میلیون دلار جریمه علیه یک شرکت مدیریت املاک مستقر در نیویورک اعمال کرد و آن را متهم به نقض تحریم‌ها از طریق مدیریت املاک لوکس برای اولگ دریپاسکا، فردی با روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک (OFAC) وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که شرکت گریس‌تاون در فاصله آوریل ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۰، ۲۴ پرداخت به مجموع ۳۱،۲۵۰ دلار به نمایندگی از شرکتی متعلق به دریپاسکا دریافت کرده است. اوفک می‌گوید به گریس‌تاون اخطار داده بود که معاملات با دریپاسکا ممنوع است، اما این شرکت به هر حال اقدام کرد.

پرونده‌های وزارت دادگستری از سال ۲۰۲۲، شرکت گریس‌تاون را به گراهام بونهام-کارتر، تاجر انگلیس مرتبط می‌کند که در اکتبر ۲۰۲۲ به اتهام توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه دریپاسکا و همچنین کلاهبرداری سیمی مرتبط با تأمین مالی املاک دریپاسکا در آمریکا و تلاش برای انتقال آثار هنری این الیگارش به نیویورک دستگیر شد.

یک وکیل که قبلاً از دریپاسکا دفاع کرده بود، بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد. 

دریپاسکا از سال ۲۰۱۸ با تحریم‌های اقتصادی مواجه شده است، زمانی که وزارت خزانه‌داری او را متهم کرد برای یا به نمایندگی از یک مقام ارشد روسیه عمل کرده و در بخش انرژی اقتصاد روسیه فعالیت می‌کند. تمام دارایی‌های او تحت صلاحیت آمریکا مسدود شد و اشخاص و شرکت‌های آمریکایی از انجام معاملات مرتبط با دریپاسکا، املاک او و منافعش در املاک منع شدند.

دریپاسکا در سال ۲۰۱۷ به دلیل گزارشی در ماه مارس درباره معاملات تجاری خود با پل مانافورت، مدیر کمپین سابق رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از آسوشیتدپرس شکایت کرد. دریپاسکا گفت مقاله AP نادرست بود و با متهم کردن نادرست او به فعالیت جنایی، به حرفه‌اش آسیب زد. یک قاضی فدرال در اکتبر همان سال دعوای افترا و توهین را رد کرد.

در سال ۲۰۲۲، دریپاسکا و سه همدستش در نیویورک به اتهام توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا و برنامه‌ریزی برای اطمینان از تولد فرزندش در ایالات متحده، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید اقدام اجرایی روز پنجشنبه علیه گریس‌تاون «اهمیت پیروی از دستورالعمل صادرشده توسط OFAC و پیامد‌های قابل توجهی که می‌تواند از عدم انجام آن رخ دهد را برجسته می‌کند.»

جان کی. هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری برای تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «ما به تحقیق و پاسخگو کردن کسانی که به بازیگران تحریم شده امکان عمل می‌دهند، ادامه خواهیم داد.»

گریس‌تاون در سال ۲۰۰۶ برای مدیریت سه ملک لوکس واقع در نیویورک و واشنگتن دی. سی. تأسیس شد که دریپاسکا تقریباً در همان زمان از طریق نهاد‌های قانونی مختلف خریداری کرده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت خزانه داری آمریکا ، تحریم روسیه
