باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: ولادت این بانوی بزرگ اسلام با رویداد مبارک غدیر خم پیوندی تاریخی و ماندگار دارد و همین پیوند، منشأ برکات فراوان در مسیر رویداد‌های مهم اسلامی شده است.

وی با گرامی‌داشت سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب در سال ۱۳۶۰، افزود: علمای اسلام همچون شهید آیت‌الله دستغیب نماد‌های حقانیت، مردمداری دینی و پایمردی در مسیر انقلاب بودند و برای تحقق آرمان‌های الهی از جان خود گذشتند.

خطیب جمعه شهرکرد، تحول در زندگی فردی و اجتماعی را در گرو تعالی و تغییر در مسیر الهی دانست و تصریح کرد: تربیت، همان اصلاح و تغییر رفتار است؛ تغییری که با جبران خطا‌های گذشته می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر بسازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر، روز دانشجو، گفت: دانشجویان سرمایه‌های گرانبهای کشورند و صیانت از این قشر پویا وظیفه همه مسئولان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی همچنین مقاومت در برابر رفتار‌های استکباری را وظیفه‌ای همگانی دانست و اظهار کرد: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و مقابله با شیطنت‌های سیاسی بین‌المللی، مسیر دستیابی ایران اسلامی به جایگاهی شایسته و مقتدرانه در جهان است.