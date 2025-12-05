مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از برپایی بازارچه‌های ویژه شب یلدا در مناطق ۲۲ گانه با هدف ساماندهی مشاغل و کمک به اقتصاد خانوار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پایان گفت: بازارچه‌های یلدایی به صورت موقت و با تمرکز بر عرضه کالا‌های مرتبط با آئین شب یلدا و محصولات ارگانیک فعالیت خواهند کرد.

وی هدف اصلی این اقدام را حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین راحت‌تر نیاز‌های شهروندان در روز‌های منتهی به شب یلدا عنوان کرد و گفت: راه اندازی بازارچه‌های یلدایی در چند منطقه آغاز شده و در حال حاضر بازارچه‌ها در مناطق ۱، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۴ خدمت‌رسانی می‌کنند و سایر مناطق نیز پس از شناسایی فضا‌های مناسب، به‌تدریج میزبان این بازارچه‌ها خواهند شد.

وی تأکید کرد: شهرداری در تلاش است فضا‌هایی انتخاب شود که هم دسترسی برای شهروندان آسان باشد و هم مزاحمتی برای زندگی روزمره ایجاد نکند.

اقوامی‌پناه به بازدید از بازارچه “صد دانه یاقوت” در فرهنگسرای اشراق اشاره کرد و گفت: این مجموعه با بیش از ۱۰۰ غرفه به عنوان بزرگترین بازارچه فصلی شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل کار خود را آغاز کرده و با استقبال شهروندان نیز مواجه شده است.

وی افزود: برپایی بازارچه‌ها نشان می‌دهد که این الگو می‌تواند هم به نفع تولید کنندگان باشد و هم خرید شب یلدای خانواده‌های پایتخت را راحت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.»

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پایان اعلام کرد که شهرداری تهران قصد دارد با توسعه این بازارچه‌ها، ساماندهی مشاغل سیار و ایجاد فضا‌های رسمی و قابل نظارت را در سطح شهر تقویت کند، تا شهروندان بتوانند با آرامش بیشتری خرید‌های مناسبتی خود را انجام دهند.

منبع: مهر

برچسب ها: ساماندهی صنایع و مشاغل ، بازارچه
