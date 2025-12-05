مرحله دوم رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز نقطه زن بردِ بلند آغاز شد.

در این مرحله از رزمایش موشک‌های کروز قدر ۱۱۰، قدر ۳۸۰، قدیر و موشک بالستیک ۳۰۳ از نقاطی از عمق کشور با دقت بالا همه اهداف پیش تعیین شده در دریای عمان را با اصابت همزمان منهدم کردند.

همزمان با شلیک موشک‌ها، سامانه‌های پهپادی هم توانستند به پایگاه‌های شبیه‌سازی شده دشمن حمله و با موفقیت آنها را منهدم کنند.

همچنین در این بخش از رزمایش سامانه‌های پدافند هوایی مستقر بر روی شناور‌ها تمرین مقابله سنگین با اهداف هوایی که قصد حمله به شناور‌های تندرو و ساحل ایران را دارند، انجام می‌دهند.

پایداری سامانه‌های رزمی و مقابله با جنگ الکترونیک دشمن در شرایط جنگی شبیه‌سازی شده و از مهم‌ترین اهداف این رزمایش است که در آب‌های خلیج فارس تنگه هرمز و جزایر ایرانی انجام می‌شود.

منبع: مهر

