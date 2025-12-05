مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) محدوده های میانک ، مکارود و پل دزبن گزارش شده است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(شمال به جنوب) محدوده های بایجان و رینه را شاهد هستیم اما تردد روان در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) گزارش شده است.

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین محدوده کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک را شاهد هستیم و بارش باران در برخی از محورهای استان های ایلام و لرستان گزارش شده است.

وی در خصوص کارگاه جاده ای مهم(منجربه انسداد) هم گفت: محور چالوس واقع در استان مازندران، محدوده کمرزرد، کیلومتر ۶۵، بدلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد، از ۱۰ تا ۱۹ آذر ماه از ساعت ۷ تا ۱۹ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت ۷ تا ۱۲ روز چهارشنبه، محور فوق مسدود بوده و تردد از محورهای هراز و فیروزکوه امکان پذیر است.