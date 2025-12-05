پارلمان یونان خرید ۳۶ سامانه توپخانه راکتی PULS از اسرائیل به ارزش حدود ۷۵۰ میلیون دلار را تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو مقام آگاه از موضوع به رویترز گفتند که قانون‌گذاران یونان دیروز پنجشنبه خرید ۳۶ سامانه توپخانه راکتی PULS از اسرائیل به ارزش حدود ۶۵۰ میلیون یورو (۷۵۷.۸۴ میلیون دلار) را تصویب کردند.

یونان اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۶ حدود ۲۸ میلیارد یورو (۳۲.۶۶ میلیارد دلار) برای مدرنیزه کردن نیرو‌های مسلح خود هزینه خواهد کرد، زیرا از بحران بدهی ۲۰۰۹-۲۰۱۸ خارج می‌شود و سعی می‌کند با رقیب تاریخی خود، ترکیه، همگام بماند.

یک مقام ارشد آگاه از موضوع به رویترز گفت: «کمیته دفاع پارلمان در یک جلسه غیرعلنی، خرید سامانه PULS را تصویب کرد.» یک مقام دیگر نیز تأیید پارلمان را تأیید کرد و افزود که هزینه حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو خواهد بود. رویترز در نوامبر گزارش داده بود که یونان در حال مذاکره با اسرائیل برای خرید این سامانه‌ها است.

یونان و اسرائیل روابط اقتصادی و دیپلماتیک قوی دارند، در سال‌های اخیر چندین تمرین مشترک انجام داده‌اند و یک مرکز آموزش هوایی در جنوب یونان را اداره می‌کنند.

یونان همچنین در مذاکره با اسرائیل برای توسعه یک گنبد دفاع ضد هوایی و موشکی به ارزش ۳ میلیارد یورو است.

مقامات گفته‌اند که سامانه PULS که توسط شرکت ااسرائیلی البرت ساخته می‌شود، برد آن تا ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل) است و به محافظت از مرز شمال شرقی یونان با ترکیه و جزایر یونانی در دریای اژه کمک خواهد کرد. این قرارداد همچنین شامل ساخت قطعات در یونان است.

یونان و ترکیه، متحدان ناتو، مدت‌هاست بر سر مسائلی از جمله حدود فلات قاره، منابع انرژی، پرواز بر فراز دریای اژه و جزیره قبرس که از نظر قومی تقسیم شده است، اختلاف دارند.

منبع: رویترز