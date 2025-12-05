رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت حمل‌ونقل عمومی وظیفه اصلی دولت است، از رسانه‌ها خواستار پیگیری مستمر این موضوع از دستگاه‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیگیری توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران؛ دیشب گزارش ساختار جدید و نقشه اجرا بررسی شد.

دولت با شرط عدم بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدید در تهران، با تمام توان حامی پروژه است. توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است. از اصحاب رسانه می‌خواهم از دستگاه‌ها پیگیری مستمر کنند.»

رئیس‌جمهوری پنج روز پیش نیز در توییتی از پیگیری بازدید میدانی ماه گذشته از راه‌آهن تهران خبر داده و نوشته بود: «دستورات یکم آذر در وزارت راه برای نهایی‌سازی ساختار سازمانی و تأمین اعتبار تعمیر قطارهای حومه‌ای همچنان ادامه دارد. در استانداری تهران برای رفع موانع و تسریع توسعه شبکه ریلی استان تصمیم‌های تکمیلی گرفتیم.»

