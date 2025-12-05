باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجتالاسلام سید محمدنبی موسویفرد امام جمعه اهواز امروز در خطبههای نماز جمعه توجه به معیشت مردم را مطالبه جدی مقام معظم رهبری از مسئولان عنوان کرد و اظهار کرد: مردم از مشکلات معیشتی رنج میبرند و رهبری راهکارهای متعددی در این زمینه ارایه دادهاند که عمل جدی به آنها ضروری است.
حجتالاسلام موسویفرد با بیان اينكه سوء مدیریت؛ عامل ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی است، گفت: تنها ۱۰ درصد مشکلات اقتصادی را شاید بتوان به تحریمها نسبت داد، اما ۹۰ درصد دیگر نتیجه سوء مدیریت است.
وی مسکن، ازدواج آسان، تسهیلات ازدواج و اشتغال را از دغدغههای اصلی مردم و جوانان استان برشمرد.
مسوولان برای حل مشکل آلودگی هوا کوتاهی میکنند
امام جمعه اهواز با انتقاد از تعطیلیهای فراوان مراکز آموزشی، هشدار داد: ادامه این روند موجب میشود دانشآموزان و دانشجویان استان نتوانند در تراز آموزشی و علمی سایر استانها قرار گیرند.
وی همچنین با اشاره به مشکل آلودگی هوا، برخی مسئولان را در زمینه کاهش آلایندگیها کوتاهیکار خواند و تأکید کرد: امروز دغدغه اصلی مردم، حل این معضل است.
حجتالاسلام موسویفرد با تبریک فرارسیدن روز دانشجو، خودسازی، تقویت بنیانهای معنوی، علمآموزی جهادی و فتح قلههای دانش را از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب از دانشجویان برشمرد و افزود: دانشجویان باید از سیاستزدگی پرهیز و نقدی منصفانه همراه با ارایه راهحل را سرلوحه کار خود قرار دهند.
حجتالاسلام موسویفرد از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در هفته آینده خبر داد و گفت: به پاس تکریم مقام بانوان، این اجتماع باشکوه ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در بیرون از مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار میشود.
وی همچنین اعلام کرد: به احترام بانوان، این هفته جایگاه آقایان و بانوان در صفوف نماز جمعه تغییر خواهد کرد.
منبع خبرگزاری فارس