امام جمعه اهواز گفت: توجه به معیشت مردم مطالبه‌ جدی مقام معظم رهبری از مسئولان است و رهبری راهکارهای متعددی در این زمینه ارایه داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی‌فرد امام جمعه اهواز امروز در خطبه‌های نماز جمعه توجه به معیشت مردم را مطالبه‌ جدی مقام معظم رهبری از مسئولان عنوان کرد و اظهار کرد: مردم از مشکلات معیشتی رنج می‌برند و رهبری راهکارهای متعددی در این زمینه ارایه داده‌اند که عمل جدی به آنها ضروری است. 

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد با بیان اينكه سوء مدیریت؛ عامل ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی است، گفت: تنها ۱۰ درصد مشکلات اقتصادی را شاید بتوان به تحریم‌ها نسبت داد، اما ۹۰ درصد دیگر نتیجه سوء مدیریت است. 

وی مسکن، ازدواج آسان، تسهیلات ازدواج و اشتغال را از دغدغه‌های اصلی مردم و جوانان استان برشمرد.

مسوولان برای حل مشکل آلودگی هوا کوتاهی می‌کنند

امام جمعه اهواز با انتقاد از تعطیلی‌های فراوان مراکز آموزشی، هشدار داد: ادامه این روند موجب می‌شود دانش‌آموزان و دانشجویان استان نتوانند در تراز آموزشی و علمی سایر استان‌ها قرار گیرند. 

وی همچنین با اشاره به مشکل آلودگی هوا، برخی مسئولان را در زمینه کاهش آلایندگی‌ها کوتاهی‌کار خواند و تأکید کرد: امروز دغدغه اصلی مردم، حل این معضل است. 

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد با تبریک فرارسیدن روز دانشجو، خودسازی، تقویت بنیان‌های معنوی، علم‌آموزی جهادی و فتح قله‌های دانش را از مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب از دانشجویان برشمرد و افزود: دانشجویان باید از سیاست‌زدگی پرهیز و نقدی منصفانه همراه با ارایه راه‌حل را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در هفته آینده خبر داد و گفت: به پاس تکریم مقام بانوان، این اجتماع باشکوه ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در بیرون از مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار می‌شود. 

وی همچنین اعلام کرد: به احترام بانوان، این هفته جایگاه آقایان و بانوان در صفوف نماز جمعه تغییر خواهد کرد.

منبع خبرگزاری فارس 

برچسب ها: امام جمعه اهواز ، نماز جمعه اهواز
خبرهای مرتبط
خطیب جمعه اهواز:
غالب اختلاف‌ها در خانواده‌ها ناشی از تبعیت از هوای نفس است
خطیب جمعه اهواز؛  
رشد ۴۰ درصدی در صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد دولت ظرفیت خوبی برای پیشرفت دارد
خطیب جمعه اهواز؛
آسیب سیل بسیار کمتر از خشکسالی است؛ مسئولان خوزستان برای مدیریت سیلاب آماده باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی
آخرین اخبار
هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی