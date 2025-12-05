در یکی از گسترده‌ترین اقدامات حمایتی امسال، ناشران مطرح کشور نزدیک به ۱۲ هزار نسخه کتاب کودک و کمک‌آموزشی را به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا کردند که به‌زودی در دسترس کودکان و دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

علی ظهوری، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، از اهدای ۱۱ هزار و ۹۹۴ نسخه کتاب در حوزه‌های کودک و کمک‌آموزشی از سوی مجموعه‌ای از ناشران معتبر کشور خبر داد. وی ارزش این کتاب‌های اهدایی را ۱۷ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال عنوان کرد و گفت: این اقدام ارزشمند با همراهی ناشران شناخته‌شده‌ای از جمله قلم‌چی، نردبان، قدیانی، پرستو، مبتکران، دبستانک و ابوعطا انجام شده و نشان‌دهنده توجه جدی این ناشران به گسترش فرهنگ مطالعه و حمایت از کتابخانه‌های عمومی است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به روند تحویل این منابع افزود: نمایندگان کتابخانه‌های عمومی استان برای تحویل گرفتن سهم کتابخانه‌های خود به محل تعیین‌شده مراجعه می‌کنند و بلافاصله فرایند انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌ها آغاز خواهد شد.

ظهوری تأکید کرد که پس از تکمیل مراحل فنی و آماده‌سازی، کتاب‌های اهدایی طی چند روز آینده در قفسه کتابخانه‌های عمومی قرار می‌گیرند و در اختیار مخاطبان قرار خواهند گرفت.

او این اهدای گسترده را «گامی مؤثر در تقویت عدالت آموزشی، غنی‌سازی منابع کودک و نوجوان و حمایت از خانواده‌ها در زمینه دسترسی به کتاب‌های استاندارد و باکیفیت» توصیف کرد.

