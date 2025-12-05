به گفته امام جمعه سنندج، مدیران باید به وظایف خود عمل کرده و امانتدار و بصیر باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: امروز شاهد قتل عام چندین نفر در کشورهایی مانند سودان هستیم که نشان از نبود عدالت است.
وی با بیان اینکه اسلام دین عدالت است، افزود: اسلام، مسلمانان را به اجرای عدالت دعوت کرده است، اما در بحث تقسیم ارث، گاهی اوقات شاهد ظلم در حق دختران مهسایم که به موضوع عدم توجه به عدالت، برمیگردد.
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبهها بر لزوم مسئولیتپذیری مسئولان تاکید و اضافه کرد: مدیران باید به وظایف خود عمل کرده و امانتدار و بصیر باشند.
ماموستا رستمی از گرانی و بالا بودن قیمت اجناس انتقاد و ان را ناشی از عدم نظارت بر بازار دانست و ادامه داد: تولیدات داخلی چه ارتباطی به نرخ ارز و دلار دارد که هر روز باید قیمت آن افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به خریداری و اختصاص قطعهای جدید در قبرستان بهشت محمدی سنندج برای دفن اموات، از متولیان امر برای انجام این اقدام، تقدیر کرد.
امام جمعه سنندج از پرداخت تسهیلات با سود بالا انتقاد کرد و آن را مغایر با آموزههای قرآن و دستور خداوند دانست و خواستار تغییر این رویه شد.