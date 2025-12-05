نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) در بیانیه‌ای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را نقض واضح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روز گذشته شاهد انجام سلسله حملات هوایی رژیم صهیونیستی در منطقه عملیاتی جنوب لبنان علیه روستا‌های محرونه، المجادل و برعشیت بوده است.

در این بیانیه تصریح شده که این حملات «نقض واضح قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد» محسوب می‌شود. یونیفل ضمن دعوت از ارتش رژیم صهیونیستی برای استفاده از مکانیسم‌های هماهنگی موجود، بر حمایت خود از اجرای کامل این قطعنامه توسط هر دو طرف تأکید کرد.

این نیروی حافظ صلح از مقامات لبنانی و رژیم صهیونیستی خواست تا به تعهدات خود بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ پایبند باشند. در همین ارتباط، گزارش‌های میدانی حاکی است که در حملات روز گذشته، یک ساختمان مسکونی در جنوب لبنان به طور کامل ویران شده و چندین منطقه دیگر نیز هدف قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که پس از جنگ ۲۰۰۶ لبنان تصویب شد، بر خروج نیرو‌های نظامی از جنوب لبنان، استقرار نیرو‌های ارتش لبنان در این منطقه و گسترش حاکمیت دولت لبنان بر تمامی قلمرو خود تأکید دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: یونیفل ، جنوب لبنان ، حملات اسرائیل
شکایت لبنان از اسرائیل به سازمان ملل
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد نقض آتش‌بس لبنان توسط اسرائیل در یک سال
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان نقض قطعنامه ۱۷۰۱ است
